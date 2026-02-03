امریکا کی فوج نے بحیرہ عرب میں ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والے ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔
غیرملکی خبرایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے بتایا کہ بحیرہ عرب میں ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی شہید-139 ڈرون غیرواضح ارادے کے ساتھ کیریئر کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس سے امریکی ایف-35 لڑاکا طیاروں نے مار گرایا۔
امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نیوی کپٹن ٹم ہاکنز نے بتایا کہ ابراہم لنکن سے ایف-35 سی لڑاکا طیارے نے ایرانی ڈورن کو اپنے دفاع میں گرایا اور ایئرکرافٹ کیریئرا اور وہاں موجود عملے کو محفوظ رکھا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے دوران امریکی فوج کے کسی اہلکار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی امریکی سازوسامان کو نقصان پہنچا ہے۔
خیال رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب امریکا اور ایران رواں ہفتے ترکیے میں جوہری مذاکرات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
بحیرہ عرب میں موجود امریکی ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں امریکا کی سب سے بڑی تعیناتی ہے، جس سے ایران میں حکومت مخالف گروپس کی جانب سے کیے گئے پرتشدد احتجاج کے دوران بھیجا گیا تھا۔
بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی کو جوہری مذاکرات شروع نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے منتبہ کیا تھا کہ اگر امریکا نے ایران پر حملہ کیا تو اس کو خطے کی جنگ میں تبدیل کردیا جائے گا۔