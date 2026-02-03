امریکا کا بحیرہ عرب میں ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف بڑھنے والے ایرانی ڈرون مارگرانے کا دعویٰ

ابراہم لنکن سے ایف-35 سی لڑاکا طیارے نے ایرانی ڈورن کو اپنے دفاع میں گرایا، امریکی فوجی ترجمان

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup
ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر بحیرہ عرب میں تعینات ہے—فوٹو: رائٹرز

امریکا کی فوج نے بحیرہ عرب میں ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والے ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔

غیرملکی خبرایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے بتایا کہ بحیرہ عرب میں ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ ایرانی شہید-139 ڈرون غیرواضح ارادے کے ساتھ کیریئر کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس سے امریکی ایف-35 لڑاکا طیاروں نے مار گرایا۔

امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نیوی کپٹن ٹم ہاکنز نے بتایا کہ ابراہم لنکن سے ایف-35 سی لڑاکا طیارے نے ایرانی ڈورن کو اپنے دفاع میں گرایا اور ایئرکرافٹ کیریئرا اور وہاں موجود عملے کو محفوظ رکھا۔

ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے دوران امریکی فوج کے کسی اہلکار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی امریکی سازوسامان کو نقصان پہنچا ہے۔

خیال رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب امریکا اور ایران رواں ہفتے ترکیے میں جوہری مذاکرات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔

بحیرہ عرب میں موجود امریکی ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں امریکا کی سب سے بڑی تعیناتی ہے، جس سے ایران میں حکومت مخالف گروپس کی جانب سے کیے گئے پرتشدد احتجاج کے دوران بھیجا گیا تھا۔

بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی کو جوہری مذاکرات شروع نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے منتبہ کیا تھا کہ اگر امریکا نے ایران پر حملہ کیا تو اس کو خطے کی جنگ میں تبدیل کردیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |
ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

 Feb 03, 2026 05:11 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |

متعلقہ

Express News

جنسی اسکینڈل فائلز؛ ایپسٹین کو شلوار قمیص پسند آئی تھی؛ ای میل منظرعام پر

Express News

سیریل کلر ہاتھی نے ایک اور سیاح کو کچل دیا؛ قاتل جانور کا فیصلہ جمعے کو ہوگا

Express News

فلسطین کے حق میں مظاہرے؛ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی پر ایک ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ

Express News

بچوں کی نازیبا تصاویر؛ فرانس میں ایکس کے دفاتر پر چھاپہ؛ ایلون مسک طلب

Express News

ناروے؛ شہزادی کا غیر ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والا بیٹا زیادتی کیس میں گرفتار

Express News

اسرائیلی فوج میں پہلی بار ایک مسلم خاتون افسر کو عربی ترجمان مقرر کردیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو