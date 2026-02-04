کراچی، مختلف علاقوں میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے 3 افراد زخمی

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے 3 افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق ملیر بکرا پیڑی آسو گوٹھ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا جہاں اس کی شناخت 55 سالہ فاروق کے نام سے کی گئی۔
ایس ایچ او ملیر سٹی کے مطابق واقع زاتی جھگڑے کے دوران کی گئی فائرنگ سے پیش آیا ہے۔
دریں اثنا لیاری کے علاقے کلری نیازی چوک کے قریب تیز دھار آلے کے وار سے 2 افراد زخمی ہوگئے جنھیں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال لیجایا گیا جہاں ان کی شناخت زاکر اور اکرام کے نام سے کی گئی۔
کلری پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ زاتی جھگڑے کے باعث پیش آیا ہے ، پولیس دونوں واقعات سے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔