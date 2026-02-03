نیب کی گزشتہ برس 62 کھرب، 13 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری

اسلام آباد:
نیب نے سال 2025 کی اپنی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔
ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر،پراسیکیوٹر جنرل احتشام قادر شاہ، ڈائریکٹر جنرل امجد مجید اولکھ نے نیب کی کارکرگی پر ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا موجودہ چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (رٹائرڈ) نذیر احمد کی قیادت میں نیب نے 62 کھرب، 13 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی ہے، یہ نیب کے قیام سے اب تک کی سب سے بڑی سالانہ رقم ہے۔
نیب نے سال 2025 میں 29 لاکھ، 80 ہزار ایکڑ سرکاری اور جنگلاتی اراضی واگزار کرائی جس کی مجموعی مالیت تقریباً 59 کھرب، 80 ارب روپے ہے۔
سکھر میں 3,730 ارب، بلوچستان میں 1,374 ارب اور ملتان میں 653 ارب روپے کی زمین بحال کی گئی۔
ہا ئوسنگ سکیموں کے متاثرین کو بھی خاطر خواہ ریلیف فراہم کیا گیا جس کے تحت 1لاکھ،15ہزار متاثرین کو 180ارب روپے منتقل کئے گئے۔
پہلی بار ڈیجیٹل نظام کے ذریعے 2.8ارب روپے براہِ راست متاثرین کے بینک کھاتوں میں منتقل کئے گئے۔
اسٹیٹ لائف ہائوسنگ کے متاثرین کو 72.23 ارب روپے مالیت کے پلاٹ واپس دلائے گئے جبکہ ایڈن ہا ئوسنگ، الباری گروپ اور دیگر متاثرین کو اربوں روپے کی واپسی ممکن ہوئی۔