کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثے کی وجہ بننے والی وین اپنے قبضے میں لے لی جبکہ ڈرائیور فرار ہوگیا، ایس ایچ او

منور خان February 03, 2026
کراچی:

اسٹیل ٹاؤن کے علاقے گلشن حدید لنک روڈ کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار دو افراد جاں بحق ہوگئے۔

ایدھی حکام کے مطابق گلشن حدید لنک روڈ کے قریب مسافر وین کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار شدید زخمی ہوگئے جنہیں تشویش ناک حالت میں جناح اسپتال پہنچایا گیا جہاں دونوں افراد دم توڑ گئے۔

ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن اسلم بلو نے بتایا کہ حادثہ موٹر سائیکل کو تیز رفتار مسافر وین کی ٹکر سے پیش آیا ہے جس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر وین اپنے قبضے میں لے لی ہے جبکہ افسوس ناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت 16 سالہ راہب اور 30 سالہ رمز علی کے نام سے ہوئی ہے۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ ٹریفک حادثے کے حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے اور فرار ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہے۔
