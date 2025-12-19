آئی ایم ایف سے رعایتیں لینے کیلیے وزارتوں سے تجاویز طلب

وزیر خزانہ نے وزارتوں کے ساتھ پہلی مشاورتی نشست کی جس میں مستقبل کے لائحہ عمل پر تجاویز مانگی گئیں

شہباز رانا December 19, 2025
اسلام آباد:

حکومت نے معاشی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور بجٹ میں حقیقت پسندی لانے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے ممکنہ رعایتیں حاصل کرنے کی غرض سے تمام معاشی وزارتوں سے تجاویزطلب کر لی ہیں۔

سرکاری ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اعلیٰ سطح پر اس جائزے کے بعدکیاگیا کہ موجودہ معاشی ڈھانچہ نہ تو خاطر خواہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کر پا رہاہے اور نہ ہی پائیدار معاشی نموفراہم کرسکتاہے۔

ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزارتوں کے ساتھ پہلی مشاورتی نشست کی جس میں مستقبل کے لائحہ عمل پر تجاویز مانگی گئیں۔ اجلاس کامقصد یہ جانچنا تھا کہ کون سی سفارشات آئندہ بجٹ سے قبل نافذکی جاسکتی ہیں اورکن پر اگلے بجٹ کے ساتھ عمل ہوناچاہیے، مشاورت ستمبر 2027 تک جاری آئی ایم ایف پروگرام کے دائرے میں ضروری معاشی ایڈجسٹمنٹس کے تناظر میں کی گئی۔

دوسری جانب آئی ایم ایف کے موجودہ 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیج کے خاتمے کے بعد پروگرام سے نکلنے کی تیاریوں پر بھی مشق شروع کر دی گئی، تاہم وفاقی وزیرمنصوبہ بندی احسن اقبال نے آئی ایم ایف سے مستقل نجات کو 2029 تک برآمدات 63 ارب ڈالر تک بڑھانے سے مشروط کیاہے،جس کیلیے چار برس میں برآمدات میں 100 فیصد اضافہ درکارہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتِ خزانہ نے تمام معاشی وزارتوں کو  پروفارماارسال کیاہے،جس میں پائیدار معاشی ترقی کیلیے تجاویز،ان کامیکرواکنامک تجزیہ، درکارسبسڈیز اور ٹیکس آمدن پر اثرات کی وضاحت مانگی گئی ہے، تجاویزکو حتمی شکل دے کر آئی ایم ایف کے ساتھ ویٹنگ کیلیے اٹھایاجاسکتا ہے۔

ایک دوست ملک نے بھی آئی ایم ایف میں پاکستان کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ ترقی میں رکاوٹ بننے والے اقدامات پر نرمی حاصل کی جا سکے،تاہم حکومت کیلیے آئی ایم ایف کوقائل کرناآسان نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کے پینل کی جانب سے ایک ہزار ارب کے ٹیکس ریلیف کی تجویز دی گئی ہے،مگر آئی ایم ایف بعض معمولی ٹیکسوں میں نرمی پر بھی آمادہ نہیں۔ اسی تناظر میں پلاننگ کمیشن نے سول و عسکری قیادت کوکم معاشی نمو،کم سرمایہ کاری اور بڑھتی بے روزگاری سے آگاہ کیاہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے حال ہی میں معیشت کاتفصیلی جائزہ لیا،جس میں یہ سامنے آیاکہ پاکستانی صنعتوں میں برآمدات کیلیے مکمل ویلیو چین موجودنہیں اور پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں درکار ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کے تحت 12 مشترکہ ورکنگ گروپس قائم کیے جارہے ہیں۔

حکومت کاہدف ہے کہ مارچ تک یہ جائزے مکمل کرکے سعودی سرمایہ کاری لائی جائے اور فروری کے آخر میں ہونیوالے آئی ایم ایف ریویو میں کچھ ریلیف حاصل کیاجائے۔
