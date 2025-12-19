راولپنڈی:
راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 میں ایک بار پھر توسیع کردی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 24 دسمبر تک برقرار رہے گا۔
نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ اس دوران شہر بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کے انعقاد پر مکمل پابندی عائد ہوگی، جبکہ چار سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر بھی پابندی ہوگی۔ انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
ڈپٹی کمشنر کے نوٹیفکیشن کے مطابق لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کردی گئی ہے خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل کریں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی سے گریز کریں۔