الیکشن کمیشن کا خیبرپختونخوا حکومت کے ترجمان کے الزام پر ردعمل

18 NA ہری پور کے ضمنی انتخاب میں فارم 47 ریٹرنگ آفیسر نے تیار کیا اور جاری کیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا کے ترجمان کی جانب سے لگائے جانے والے الزام پر ردعمل سامنے آگیا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آج بھی خیبر پختو نخوا کے ترجمان شفیع جان نے اس انتخابی عمل کے حوالے سے بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں کہ فارم 47 ریٹرنگ آفیسر کی بجائے اسلام آباد سے جاری کیا گیا۔

الیکشن کمیشن اس الزام کو یکسر مسترد کرتا ہے ۔ 18 NA ہری پور کے ضمنی انتخاب میں فارم 47 ریٹرنگ آفیسر نے تیار کیا اور جاری کیا، اس نے یہ فارم مورخہ 24 نومبر 2025ء کو صبح 3:16 پر کمیشن کو بھیجا اور 3:22 پر ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسر نے بھی یہی نتیجہ کمیشن کو فراہم کیا،کمیشن نے 4:28 پر یہ فارم اپنی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا، اس کے علاوہ ریٹرنگ آفیسر نے فارم 48 اور فارم 49 ،26 نومبر 2025ء کو کمیشن کو ارسال کیا ۔

یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ فارم 47 ریٹرنگ آفیسر کے دستخط کے ساتھ ویب سائٹ پر دستیاب ہے، تاہم اگر اس سلسلہ میں کوئی شکایت ہے تو اس  کا مناسب فورم الیکشن ٹربیونل ہے جہاں رجوع کیا جانا چاہیے نہ کہ بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جائے۔

الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق جلد سخت کاروائی کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |
شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو