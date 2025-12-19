کراچی؛ سرجانی ٹاؤن میں اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 4 ڈاکو لاکھوں روپے کا سامان  لوٹ کر فرار

ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 2 سگے بھائیوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

اسٹاف رپورٹر December 20, 2025
کراچی:

سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 7 بی میں 4 ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اہلخانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات ، نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے، ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 2 سگے بھائیوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔

سرجانی پولیس نے واردات کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف درج کرلیا جس میں مدعیہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے ہمراہ گھر میں موجود تھی کہ گھر کا دورازہ کھلا ہوا تھا کہ اس دوران دوپہر 3 بجے کے قریب 4 ڈاکوؤں نے گھر میں داخل ہو کر ہمیں یرغمال بنالیا اور میری بہوؤں کے پہنے ہوئے 2 طلائی کڑے ، لاکٹ ، بریسلٹ ، انگوٹھی اور میرے گلے سے طلائی چین اور گھر میں رکھا ہوئے دیگر طلائی زیورات اٹھا لیے۔

انہوں نے بتایا کہ لوٹے جانے والے طلائی زیورات کا مجموعی وزن 7 تولہ سے زائد تھا جبکہ ڈاکوؤں نے گھر سے نقدی اور شادی والے لفافے بھی لوٹ لیے اور کچھ نئے کپڑوں کے سوٹ بھی اٹھا لیے۔

انہوں نے کہا کہ واردات کے دوران میرے بیٹوں دانش اور حارث نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے انھیں زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہوگئے ، بیٹوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔

 مدعیہ کے بیان کی روشنی میں سرجانی پولیس ڈکیتی کی واردات میں ملوث 4 ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ نمبر 1617 سال 2025 بجرم دفعات 394 اور 397 چونتیس کے تحت درج کر کے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔
