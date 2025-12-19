پی آئی کی نجکاری ہوئی تو خودکشی کریں گے اور فضائی آپریشن معطل کریں گے، ملازمین کا اعلان

نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے اور ہر صورت اس کا راستہ روکیں گے، پیپلزیونٹی

طالب فریدی December 19, 2025
facebook whatsup

قومی ایئرلائن (پی آئی اے) کی نجکاری کیخلاف پیپلز یونٹی کے کارکنان نے احتجاج کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی صورت نجکاری ہونے نہیں دیں گے۔

تفصیلات کے مطابق پی آئی اے پیپلز یونٹی کے زیر اہتمام پی آئی اے ٹاؤن آفس لاہور  کے باھر ملازمین کا احتجاجی بینرز اٹھا کر سڑک پر نکل آئے  اور نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے اور مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نجکاری کرنے جارہے ہیں نجکاری فوری روکی جائے۔

صدر پیپلز یونٹی رانا کاشف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی آئی اے ڈیرھ برس سے اربوں روپے منافع کما رہی ہے  یورپ اور دیگر ممالک کے روٹس بحال ہو چکے ہیں نجکاری کرنی ہے تو ملازمین کے حوالے کریں۔

انہوں نے کہا کہ  جو کمپنی جتنی بولی دے گی ہم اس سے زیادہ دینے کو تیار ہیں، جہاز دیں اور جو جہاز خراب ہیں ان کو ٹھیک کرانے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں مرمت کرانے کی اجازت نہیں دی گئی اونے پونے داموں مافیا کو فروخت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

رانا کاشف نے کہا کہ اگر نجکاری ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے اور اس پرائیوٹائزیشن کو ہر صورت روکیں گے۔

رانا کاشف نے کہا کہ نہ پارلمینٹ سے نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور ی  کی گئی پی آئی اے ایک ریاستی ادارہ ہے آئین اور قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا اگر پارلیمنٹ نے منظور ی دی ہے تو دیکھائیں بارہ سو ارب سے زائد کے اثاثوں کی مالک ہے اور قیمت سو ارب روپے لگائی جارہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پی آئی اے نے جتنے بھی قرضے لیے سب ادا کیے، پی آئی اے کے صرف فضائی روٹس ہی اربوں ڈالر کے ہیں اگر حکومت نے نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو فضائی آپریشن معطل کر دیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |
شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو