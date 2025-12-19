اقوام متحدہ کا غزہ میں قحط کے خاتمے کا اعلان، صورتحال بدستور نازک قرار

غزہ میں اگست میں اعلان کیا گیا قحط اب انسانی امداد کی بہتر رسائی کے باعث ختم ہو چکا ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے تاہم ساتھ ہی صورتحال کو بدستور نازک قرار دیتے ہوئے خبردار بھی کیا ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ نے جمعہ کے روز بتایا کہ غزہ میں اگست میں اعلان کیا گیا قحط اب انسانی امداد کی بہتر رسائی کے باعث ختم ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خوراک اور امدادی سامان کی فراہمی میں بہتری سے غذائی قلت کی صورتحال میں واضح کمی آئی ہے۔

تاہم اقوام متحدہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کی مجموعی صورتحال اب بھی انتہائی حساس اور غیر یقینی ہے۔ اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ ادارے انٹیگریٹڈ فوڈ سکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن انیشی ایٹو  کے مطابق غزہ پٹی میں فوڈ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری ضرور آئی ہے لیکن خطرات بدستور موجود ہیں۔

 بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی 70 فیصد سے زائد آبادی عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہے جبکہ سردیوں کی بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں اور بھوک میں اضافے کا خدشہ برقرار ہے۔

اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ ادارے کے مطابق غزہ پٹی کو اب بھی ایمرجنسی کی درجہ بندی میں شامل رکھا گیا ہے، تاہم اپریل 2026 تک غزہ کے کسی بھی علاقے کو قحط کی درجہ بندی میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ادارے نے امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے اور انسانی ضروریات پر فوری توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |
شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |

متعلقہ

Express News

آسٹریلیا؛ یہودیوں پر حملہ کرنے والے ساجد اکرم کا بھارت میں کیا تنازع چل رہا تھا؟

Express News

طلبا رہنما عثمان ہادی کون تھے اور ان کے قتل پر بنگلادیش کیوں جل اٹھا؟

Express News

مقتول رہنما عثمان ہادی کی میت بنگلادیش پہنچ گئی؛ نماز جنازہ کہاں ہوگی؟ بڑا اعلان

Express News

امریکی یونیورسٹی میں 2 طلبا کو قتل اور 9 کو زخمی کرنے والا ملزم مردہ حالت میں مل گیا

Express News

اسرائیل خوفناک تباہی سے بال بال بچ گیا؛ ایران کیلیے جاسوسی کرنے والا روسی گرفتار

Express News

تائیوان ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 3 ہلاکتیں اور 5 زخمی؛ ملزم کا عبرتناک انجام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو