جامعات انتظامی آسامیوں سے اساتذہ کو ہٹائیں، سندھ ایچ ای سی

سندھ ایچ ای سی نے دو علیحدہ علیحدہ عدالتی احکامات کو ریفرنس بناتے ہوئے جامعات کے وائس چانسلرزکو 8 روزکی مہلت دی ہے

صفدر رضوی December 19, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

سندھ اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے صوبے کی سرکاری جامعات میں غیر تدریسی یا انتظامی آسامیوں پر تعینات اساتذہ کو فوری ہٹائے کے احکامات جاری کردیے ہیں۔

اس حوالے سے لکھے گئے خط میں سندھ ایچ ای سی نے سخت موقف اختیارکرتے ہوئے دو علیحدہ علیحدہ عدالتی احکامات کو ریفرنس بناتے ہوئے جامعات کے وائس چانسلرزکو 8 روزکی مہلت دی ہے اور کہاہے کہ عملدرآمد نہ کرنے کی صورت میں نتائج کی ذمے دار خود یونیورسٹی انتظامیہ ہوگی۔

واضح رہے کہ اس وقت سندھ کی سرکاری جامعات کی تعداد 30 کے لگ بھگ ہے،جن میں سے بیشتر میں رجسٹرار،ناظم امتحانات،  ڈائریکٹرکوالٹی انہاسمنٹ سیل،  ORIC و دیگر بجٹڈ اور نان بجٹڈ اسامیوں پر فیکلٹی اراکین ہی تعینات ہیں، اکثروائس چانسلرزکا یہ موقف ہے کہ جامعات اس وقت شدیدمالی بحران سے دوچار ہیں، اگر فیکلٹی اراکین کے پاس ان مذکورہ اسامیوں کااضافی چارج ہوتاہے تو انھیں ان آسامیوں پر اضافی تنخواہیں نہیں دیناہوتی اور اساتذہ اپنی تنخواہوں میں ہی ان کلیدی عہدوں پرکام کررہے ہوتے ہیں۔

 ادھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ ایچ ای سی ناہیدجے حیدرکے اس حوالے سے لکھے گئے خط میں کہاگیاہے کہ سندھ ہائیکورٹ کی جانب سے سی پی نمبر 1757 آف 2024 میں جاری حکم کی تعمیل کے سلسلے میں سرکٹ کورٹ حیدرآبادکی جانب سے مذکورہ پٹیشن میں 9 دسمبر 2025 کو جاری کردہ حکم وائس چانسلرکوارسال کیاجارہاہے،جس کامتعلقہ حصہ  حوالے کے طور پر خط میں موجودہے۔

 اس حوالے کے تحت کسی بھی فیکلٹی ممبر یا پی ایچ ڈی ہولڈر کوغیر تدریسی انتظامی عہدوں پر تعینات کیاجائے گا، پوسٹ کیاجائے گا، نہ ہی کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائیگی،چاہے وہ اضافی چارج  لوک آفٹر بیسس یا او پی ایس پر ہوخط میں گزشتہ برس لکھے گئے خطوط کاحوالہ دیتے ہوئے مزیدکہاگیاہے کہ مزید یہ کہ اس دفترکے سابقہ خط نمبر AD(Legal)/SHEC/1-50/2024 مورخہ 11نومبر 2024 میں بھی سپریم کورٹ  نے سی پی نمبر 7 آف 2024 مورخہ 24 اکتوبر 2024 میں حکم جاری کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ تمام خالی انتظامی آسامیاں قانون کے مطابق پرکی جائیں اور موجودہ ایڈیشنل چارج، لک آفٹر،او پی ایس، یا اس طرح کے دیگر انتظامات کو ختم کیاجائے۔
