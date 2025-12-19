سعودی عرب کے شمالی علاقوں تبوک اور حائل میں غیر متوقع برفباری مقامی لوگوں کے لیے خوشی اور تفریح کا باعث بن گئی۔
جَبَل اللوز کے پہاڑی علاقے، جو اردن کی سرحد کے قریب واقع ہیں، وہ سفید چادر سے ڈھک گئے، جس کے باعث مقامی افراد نے باہر نکل کر برف میں کھیلنا، تصاویر لینا اور اسکیئنگ کا لطف اٹھانا شروع کر دیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ خاندان اور دوست گروپس برف پر چل رہے ہیں، تصاویر بنا رہے ہیں، روایتی رقص پیش کر رہے ہیں اور بعض نے سکیئنگ بھی کی۔ جَبَل اللوز کی بلندیوں پر لوگ برف میں سکیئنگ کرتے، ہنستے اور خوشی کا اظہار کرتے نظر آئے۔
سعودی میڈیا کے مطابق تبوک اور حائل کے کئی پہاڑی علاقوں میں برفباری ہوئی، جبکہ ریاض کے شمال میں الغاط میں ہلکی برفباری بھی دیکھی گئی۔ یہ مظاہرہ کئی دہائیوں میں ایک نایاب منظر تصور کیا جا رہا ہے۔
سعودی نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی نے قبل ازیں درجہ حرارت میں اچانک کمی اور شمالی سعودی عرب کے پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی کی تھی۔
موسمیات کے ماہرین کے مطابق یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں میں گہرے کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے پیدا ہوئی، جس کے ساتھ شدید بارش، سرد ہوا اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔