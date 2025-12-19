مسلمان سورج اور دریاؤں کی پوجا کریں؛ آر ایس ایس رہنما کی زہر افشانی

مسلمان بھارت میں ہندو رسومات کو مذہب نہیں ثقافت سمجھ کر اپنائیں، انتہا پسند ہندو رہنما

ویب ڈیسک December 19, 2025
اقلیتوں کے حقوق کے دن پر انتہاپسند ہندو رہنما نے مسلمانوں کو مذہب کی تبدیلی کا مشورہ دیدیا

بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے دن کے موقع پر ہندو انتہا پسند جماعت راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سینئر رہنما دتاتریہ ہوسابلے کے دھمکی آمیز بیان نے نام نہاد سیکولر بھارت کا چہرہ بے نقاب کردیا۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کی مودی سرکار میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہوچکی ہے جس کا ایک ناقابل تردید ثبوت آر ایس ایس کے رہنما کا متنازع بیان ہے۔

انتہاپسند رہنما دتاتریہ ہوسابلے نے اتر پردیش میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ’سوریا نمسکار‘ کریں اور دریاؤں کی پوجا کو اپنائیں۔

مسلمانوں کے لیے اپنی نفرت اور بغض کا اظہار کرتے ہوئے ہوسابلے نے مزید کہا کہ ان ہندو رسومات کو اپنانے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ان کی مساجد میں عبادت پر بھی کوئی قدغن نہیں لگے گی۔

انھوں نے ہندو فلسفے کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ایسی ہندو روایات کو مذہبی فریضہ نہیں بلکہ تہذیبی وراثت کے طور پر دیکھیں اور ثقافت سمجھ کر عمل کریں۔

اس تقریب میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ارکانِ اسمبلی بھی موجود تھے جنھوں نے اس انتہائی غیر مناسب بیان پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔

یہ بیانات آر ایس ایس اور بی جے پی کی اس حکمتِ عملی کی عکاسی کرتے ہیں جس میں ہندوتوا کے جارحانہ عزائم کو عوامی اور سماجی ثقافت کے طور پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کا مقصد مسلمانوں کے جذبات کو اکسانا ہے تاکہ انتہاپسند ہندو حکومت کو نقص امن کے نام پر کارروائی کا بہانہ مل جائے اور مسلم آبادیوں کو مسمار کیا جائے۔

مودی سرکار کے برسر اقتدار آنے کےئ بعد سے بھارت میں اکھنڈ بھارت اور مذہب صرف ہندو جیسے نظریات نے رواج پایا جس میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی ہیں۔

 
