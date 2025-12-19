کچھ لوگ 100 سال سے زیادہ کیسے جی لیتے ہیں؟، سائنس کی حیران کُن دریافت



ویب ڈیسک December 19, 2025
کچھ لوگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی عوامل مل کر کام کرتے ہیں:

1) جینیات

کچھ لوگوں کو والدین سے ایسے جینز ملتے ہیں جو دل کی بیماریوں سے بہتر حفاظت کرتے ہیں، سوزش کو کم اور کمزور خلیوں کی مرمت بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض خاندانوں میں لمبی عمر عام ہوتی ہے۔

2) خلیوں کی حفاظت

ہمارے ڈی این اے کے سروں پر ٹیلیومیرز ہوتے ہیں جو خلیوں کو بوڑھا ہونے سے بچاتے ہیں۔
جو لوگ 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں، ان کے ٹیلیومیرز عموماً آہستہ آہستہ گھٹتے ہیں اور خلیے زیادہ دیر تک صحت مند رہتے ہیں۔

3) سادہ اور متوازن غذا

لمبی عمر والے لوگوں میں عام طور پر چند صحت بخش عادتیں دیکھی گئی ہیں جیسے سبزیاں، دالیں، پھل زیادہ کھانا، کم شکر اور کم پروسیسڈ خوراک لینا اور ضرورت سے کم لیکن باقاعدہ کھانا کھانا۔

4) جسمانی سرگرمی

ایسے لوگ عموماً سخت ورزش نہیں کرتے مگر روزمرہ زندگی میں متحرک رہتے ہیں (چلنا، باغبانی، کام کاج وغیرہ)

5) ذہنی سکون اور مقصدِ زندگی

سائنس بتاتی ہے کہ کم ذہنی دباؤ، مثبت سوچ اور زندگی میں مقصد، لمبی عمر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

6) مضبوط سماجی تعلقات

100 سال سے زیادہ جینے والے افراد اکثر خاندان اور دوستوں سے جڑے رہتے ہیں۔ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے۔

واضح رہے کہ کچھ سائنس دان مانتے ہیں کہ لمبی عمر کا راز کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ جینز ، طرزِ زندگی اور ذہنی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے۔


سردیوں میں ہونٹ خشک اور پیاس کیوں زیادہ لگتی ہے؟  احتیاطی تدابیر جانیے!

وزن کم کرنے کی کوشش میں کون سی غلطیاں سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں؟

کاسمیٹک سرجری نے 34 سالہ خاتون کی جان لے لی

صرف 20 منٹ روزانہ  واک کے حیران کن جسمانی و ذہنی فوائد

گھر کو خوبصورت اور دلکش بنائیں کم بجٹ میں؛  جانیے کیسے!

