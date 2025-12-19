ایشیز: آسٹریلیا کی ایڈیلیڈ ٹیسٹ اور سیریز پر گرفت مضبوط

ٹریوس ہیڈ 142 اور ایلکس کیری 52 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں

اسپورٹس ڈیسک December 19, 2025
آسٹریلیا نے ٹریوس ہیڈ کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت ایشیز سیریز کے تیسرے ٹیست اور سیریز پر گرفت مضبوط کرلی۔

ایڈیلیڈ میں کھیلے جارہے میچ میں آسٹریلیا نے تیسرے روز کھیل کے اختتام تک اپنی دوسری اننگ میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 271 رنز بنالیے ہیں اور انگلینڈ کے خلاف 356 رنز کی برتری حاصل کرلی ہے۔

ٹریوس ہیڈ کی سنچری کی خاص بات یہ تھی کہ 99 رنز پر ہیری بروک نے ان کا کیچ ڈراپ کردیا تھا۔

پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو فتح دلوانے والے ہیڈ کو سنچری کرنے پر شائقین نے شاندار خراج تحسین پیش کیا۔

آسٹریلیا کی جانب سے عثمان خواجہ 40، مارنس لبوشین 13، کیمرون گرین 7 اور جیک ویدرالڈ ایک رن بناکر آؤٹ ہوئے۔

انگلینڈ کی جانب سے جوش ٹنگ نے 2 جبکہ برائیڈن کارس اور ول جیکس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل انگلش ٹیم آسٹریلیا کے پہلی اننگز کے 371 رنز کے جواب میں 286 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔ کپتان بین اسٹوکس 83 اور جوفرا آرچر 51 رنز بناکر نمایاں رہے تھے۔

واضح رہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے پہلی اننگز میں ایلکس کیری نے سنچری کی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے جب جنوبی آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے دو بلے بازوں نے ایڈیلیڈ میں کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ میں سنچری کی ہو۔

 
