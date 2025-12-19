رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ

فوڈ سیکٹر کی پیداوار میں چار ماہ کے دوران 5 فیصد سے زیادہ بہتری آئی ہے، وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری

ارشاد انصاری December 19, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

رواں مالی سال 26-2025 کے پہلے چار ماہ (جولائی تا اکتوبر)کے دوران بڑی صنعتوں کی گروتھ 5.02 فیصد رہی ہے اور آٹو موبائل سیکٹر میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں پاکستان کی بڑی صنعتوں کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ اکتوبر 2024 کے مقابلے میں اکتوبر 2025 میں صنعتی پیداوار میں 8.33 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور جولائی تا اکتوبر کے دوران مجموعی گروتھ 5.02 فیصد رہی ہے۔

ادارہ شماریات نے بتایا کہ آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں سب سے زیادہ 79 فیصد اضافہ ہوا، ان چار ماہ کے دوران ٹرانسپورٹ کے دیگر سامان کی پیداوار 37.51 تک بڑھی، فٹ بال سمیت دیگر اشیا کی پیداوار میں 28 فیصد اضافہ ہوا۔

اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات 12.25 فیصد اور دیگر مصنوعات کی پیداوار میں 12 فیصد تک اضافہ ہوا ہے، منرل پروڈکٹس کی گروتھ 13.45 فیصد اور الیکٹرک سامان کی پیداوار 6.26 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔

اعداد وشمار کے مطابق معیشت کے سب سے بڑے صنعتی شعبے ٹیکسٹائل کی پیداوار میں 1.58 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور فوڈ سیکٹر کی پیداوار میں چار ماہ کے دوران 5 فیصد سے زیادہ بہتری آئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |
شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |

متعلقہ

Express News

رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ

Express News

ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ

Express News

مہنگائی کی شرح میں اضافہ؛  17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں

Express News

250 ملین ڈالرز کے مساوی پانڈا بانڈز کا اجرا؛ حکومتی منصوبے کی تفصیلات سامنے آ گئیں

Express News

حکومت کا آئندہ سال سے بند مقامی گیس کے کنویں کھولنے کا فیصلہ

Express News

سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو