بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں 23 سالہ روشنی سوریہ کی انسٹاگرام پر 25 سالہ کمتا پرساد سوریہ سے 6 ماہ قبل دوستی ہوئی تھی اور پھر دونوں کو محبت ہوگئی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق روشنی سوریہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی جہاں دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی۔
ابھی دونوں میں نوک جھونک جاری تھی کہ روشنی نے طیش میں آکر تیز دھار چھُرا اپنے بوائے فرینڈ کے سینے میں گھونپ دیا۔
کمتا پرساد کے جسم سے خون کا فوارا نکلا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ زمین پر گر گیا اور ٹرپتے تڑپتے جان دیدی۔
اہل خانہ کمتا پرساد کو اسپتال لے کر گئے جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کردی جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔
دوران تفتیش معلوم ہوا کہ چند دن پہلے کمتا نے روشنی کا فون نمبر اور انسٹاگرام بلاک کر دیا تھا جس پر روشنی کو شک ہوا کہ کمتا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔
پولیس نے 23 سالہ روشنی کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔