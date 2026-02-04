نمبر کیوں بلاک کیا؟ گرل فرینڈ نے لڑکے کے سینے میں چُھرا گھونپ کر قتل کردیا

دونوں کی دوستی انسٹاگرام پر ہوئی تھی اور محبت میں تبدیل ہوگئی تھی

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup
23 25
بھارت میں 23 سالہ لڑکی نے نمبر بلاک کرنے پر 25 سالہ بوائے فرینڈ کو قتل کردیا

بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں 23 سالہ روشنی سوریہ کی انسٹاگرام پر 25 سالہ کمتا پرساد سوریہ سے 6 ماہ قبل دوستی ہوئی تھی اور پھر دونوں کو محبت ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق روشنی سوریہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی جہاں دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی۔

ابھی دونوں میں نوک جھونک جاری تھی کہ روشنی نے طیش میں آکر تیز دھار چھُرا اپنے بوائے فرینڈ کے سینے میں گھونپ دیا۔

کمتا پرساد کے جسم سے خون کا فوارا نکلا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ زمین پر گر گیا اور ٹرپتے تڑپتے جان دیدی۔

اہل خانہ کمتا پرساد کو اسپتال لے کر گئے جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کردی جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔

دوران تفتیش معلوم ہوا کہ چند دن پہلے کمتا نے روشنی کا فون نمبر اور انسٹاگرام بلاک کر دیا تھا جس پر روشنی کو شک ہوا کہ کمتا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔

پولیس نے 23 سالہ روشنی کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

 Feb 04, 2026 08:54 PM |
’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

 Feb 04, 2026 07:01 PM |
رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

 Feb 04, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

جنسی اسکینڈل فائلز؛ ایپسٹین کو شلوار قمیص پسند آئی تھی؛ ای میل منظرعام پر

Express News

سیریل کلر ہاتھی نے ایک اور سیاح کو کچل دیا؛ قاتل جانور کا فیصلہ جمعے کو ہوگا

Express News

فلسطین کے حق میں مظاہرے؛ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی پر ایک ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ

Express News

بچوں کی نازیبا تصاویر؛ فرانس میں ایکس کے دفاتر پر چھاپہ؛ ایلون مسک طلب

Express News

ناروے؛ شہزادی کا غیر ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والا بیٹا زیادتی کیس میں گرفتار

Express News

اسرائیلی فوج میں پہلی بار ایک مسلم خاتون افسر کو عربی ترجمان مقرر کردیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو