مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے خبردار کیا ہے کہ مرد اے آئی چیٹ بوٹ گرل فرینڈ سے جذباتی وابستگی قائم نہ کریں ورنہ تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق پوپ کا کہنا تھا کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اس بات کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ آیا ہم انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا بوٹس کے ساتھ۔
پوپ نے سماجی مواصلات کے عالمی دن پر کیتھولکس کے لیے ایک اپیل جاری کی جس میں انسانی آوازوں اور چہروں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔
پوپ کے مطابق اگر لوگ اے آئی کی جانب مائل ہوگئے اور دیگر انسانوں کے ساتھ نہیں رہے تو کوئی رشتہ یا دوستی نہیں رہے گی۔
پوپ نے معتقدین سے کہا کہ چہرے اور آوازیں مقدس ہوتی ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے انسانی تہذیب کے بنیادی ستونوں کو خطرہ لاحق ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اے آئی چیٹ بوٹ ممکنہ طور پر محظوظ کرتے ہوں لیکن یہ گمراہ کن ہوتے ہیں ۔