مرد اے آئی چیٹ بوٹ گرل فرینڈز سے جذباتی وابستگی نہ رکھیں: پوپ نے خبردار کر دیا

ڈیجیٹل دنیا میں یہ تعین کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا بوٹس کے ساتھ: پوپ

February 04, 2026
مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے خبردار کیا ہے کہ مرد اے آئی چیٹ بوٹ گرل فرینڈ سے جذباتی وابستگی قائم نہ کریں ورنہ تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق پوپ کا کہنا تھا کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اس بات کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ آیا ہم انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا بوٹس کے ساتھ۔

پوپ نے سماجی مواصلات کے عالمی دن پر کیتھولکس کے لیے ایک اپیل جاری کی جس میں انسانی آوازوں اور چہروں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔

پوپ کے مطابق اگر لوگ اے آئی کی جانب مائل ہوگئے اور دیگر انسانوں کے ساتھ نہیں رہے تو کوئی رشتہ یا دوستی نہیں رہے گی۔

پوپ نے معتقدین سے کہا کہ چہرے اور آوازیں مقدس ہوتی ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے انسانی تہذیب کے بنیادی ستونوں کو خطرہ لاحق ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اے آئی چیٹ بوٹ ممکنہ طور پر محظوظ کرتے ہوں لیکن یہ گمراہ کن ہوتے ہیں ۔
