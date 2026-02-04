اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے اعلیٰ کمانڈر بلال شہید

کمانڈر بلال حماس کی نخبا فورس کے پلاٹوں کمانڈر تھے اور اسرائیل کے دو اہم علاقوں میں یلغار کی قیادت کی تھی

ویب ڈیسک February 04, 2026
کمانڈر بلال حماس کی نخبا فورس کے پلاٹوں کمانڈر تھے اور اسرائیل کے دو اہم علاقوں میں یلغار کی قیادت کی تھی

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی غزہ کے علاقے میں حماس کی ایلیٹ نُخبا فورس کے اعلیٰ کمانڈر کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ترجمان فوج نے بتایا کہ حماس نے شمالی غزہ میں رات گئے اسرائیلی اہلکاروں پر حملے کیا جس میں ایک افسر شدید زخمی ہوگیا تھا۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ جس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی غزہ کے ایک علاقے میں فضائی کارروائی میں حماس کے کمانڈر بلال ابو عاصی کو نشانہ بنایا۔

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ بلال ابو عاصی، حماس کی نُخبا فورس کے پلاٹون کمانڈر تھے اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے دو علاقوں پر یلغار کی قیادت کی تھی۔

صیہونی فوج کے بیان میں مزید کہا گیا کہ بلال ابو عاصی کی قیادت میں اسرائیلی علاقوں میں یلغار میں درجنوں شہری ہلاک اور اغوا ہوئے تھے۔

فوج کا کہنا ہے کہ ابو عاصی پر جنگ کے دوران غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں رکھنے اور اسرائیلی فوجیوں کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کا بھی شبہ تھا۔

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس حملے سے پہلے اور دورانِ حملہ شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سخت نگرانی اور انتہائی درست ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔

تاہم اس کے باوجود حملے میں معصوم شہریوں کا جانی نقصان بھی ہوا، جن میں ہلالِ احمر کا ایک طبی اہلکار بھی شامل ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ غیر متعلقہ شہریوں کو پہنچنے والے نقصان پر فوج کو افسوس ہے۔

 
