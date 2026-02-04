پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور رائٹر امر خان ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں، مگر اس بار وجہ ان کی اداکاری نہیں بلکہ ایک ڈانس ویڈیو بنی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔
امر خان نے بالی ووڈ اداکارہ مادھوری ڈکشٹ کے مشہور گانے ’’چولی کے پیچھے کیا ہے‘‘ پر ڈانس کیا، جس کی ویڈیو انہوں نے ٹک ٹاک پر شیئر کی۔ ویڈیو میں انہوں نے برنٹ اورنج اور شوخ گلابی رنگ کا لہنگا اور مختصر چولی پہنی ہوئی تھی، جو ان کے حالیہ شادی کے لک میں سے ایک بتایا جارہا ہے۔
امر خان نے کیپشن میں لکھا کہ وہ ہمیشہ سے مادھوری ڈکشٹ کی مداح رہی ہیں، خاص طور پر ان کے لہنگا چولی اسٹائل کی۔ انہوں نے لکھا، ’’ایک برنٹ اورنج لہنگا چولی ہمیشہ کے لیے مادھوری فین ہونے کا احساس دلاتا ہے۔‘‘
تاہم ویڈیو وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے شدید ردِعمل سامنے آیا۔ کئی افراد نے ان کے لباس کو حد سے زیادہ بولڈ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔
ایک صارف نے طنزیہ انداز میں لکھا، ’’بہن، پاکستان آپ کی اس صلاحیت کو نہیں پہچان رہا، بھارت چلی جائیں اور اس سے بھی زیادہ بولڈ کپڑے پہنیں۔‘‘ ایک اور تبصرہ تھا، ’’سب کو کیا ہو گیا ہے، سب ہی برہنہ ہوتے جا رہے ہیں۔‘‘
کچھ صارفین نے پاکستانی اداکاراؤں کے فیشن کے انتخاب پر بھی سوال اٹھائے۔ ایک نے لکھا، ’’سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں اداکارائیں بولڈ بننے کی اتنی شوقین کیوں ہیں۔‘‘ جبکہ ایک اور نے کہا، ’’اگر مکمل لباس منتخب کیا جاتا تو وہ زیادہ خوبصورت لگتیں۔‘‘ بعض تبصروں میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ پاکستانی اداکاراؤں میں اب شرم باقی نہیں رہی۔
امر خان کی یہ ویڈیو جہاں ایک طرف مداحوں کے ایک حلقے میں پسند کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب تنقید اور بحث کا موضوع بھی بنی ہوئی ہے۔