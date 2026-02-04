مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

February 04, 2026
پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور رائٹر امر خان ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں، مگر اس بار وجہ ان کی اداکاری نہیں بلکہ ایک ڈانس ویڈیو بنی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

امر خان نے بالی ووڈ اداکارہ مادھوری ڈکشٹ کے مشہور گانے ’’چولی کے پیچھے کیا ہے‘‘ پر ڈانس کیا، جس کی ویڈیو انہوں نے ٹک ٹاک پر شیئر کی۔ ویڈیو میں انہوں نے برنٹ اورنج اور شوخ گلابی رنگ کا لہنگا اور مختصر چولی پہنی ہوئی تھی، جو ان کے حالیہ شادی کے لک میں سے ایک بتایا جارہا ہے۔

امر خان نے کیپشن میں لکھا کہ وہ ہمیشہ سے مادھوری ڈکشٹ کی مداح رہی ہیں، خاص طور پر ان کے لہنگا چولی اسٹائل کی۔ انہوں نے لکھا، ’’ایک برنٹ اورنج لہنگا چولی ہمیشہ کے لیے مادھوری فین ہونے کا احساس دلاتا ہے۔‘‘

@amarkhanofficial

Always a Madhuri and lehenga choli fan ❤️‍🔥🌟⚡️💃🔥😍✨🫶💖💖 .. Wearing Fahad Hussayn @NABILA #amarkhan #trendingvideo #pakistani_tik_tok #dancetiktok #wedding

♬ original sound - Amar khan

تاہم ویڈیو وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے شدید ردِعمل سامنے آیا۔ کئی افراد نے ان کے لباس کو حد سے زیادہ بولڈ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔

ایک صارف نے طنزیہ انداز میں لکھا، ’’بہن، پاکستان آپ کی اس صلاحیت کو نہیں پہچان رہا، بھارت چلی جائیں اور اس سے بھی زیادہ بولڈ کپڑے پہنیں۔‘‘ ایک اور تبصرہ تھا، ’’سب کو کیا ہو گیا ہے، سب ہی برہنہ ہوتے جا رہے ہیں۔‘‘

کچھ صارفین نے پاکستانی اداکاراؤں کے فیشن کے انتخاب پر بھی سوال اٹھائے۔ ایک نے لکھا، ’’سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں اداکارائیں بولڈ بننے کی اتنی شوقین کیوں ہیں۔‘‘ جبکہ ایک اور نے کہا، ’’اگر مکمل لباس منتخب کیا جاتا تو وہ زیادہ خوبصورت لگتیں۔‘‘ بعض تبصروں میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ پاکستانی اداکاراؤں میں اب شرم باقی نہیں رہی۔

امر خان کی یہ ویڈیو جہاں ایک طرف مداحوں کے ایک حلقے میں پسند کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب تنقید اور بحث کا موضوع بھی بنی ہوئی ہے۔
 Feb 04, 2026
