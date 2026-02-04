آپ کبھی مسکراتی نہیں؛ ٹرمپ کی خاتون صحافی سے نوک جھونک کی ویڈیو وائرل

سی این این کی صحافی نے صدر ٹرمپ سے بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل سے متعلق سوال کیا تھا

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup
ٹرمپ کی سی این این کی خاتون صحافی سے نوک جھونک کی ویڈیو وائرل

بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل ایپسٹین سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ طیش میں آگئے اور الٹا سوال کرنے والی رپورٹر کو ہی جھڑک دیا۔

امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق اوول آفس کی ایک تقریب جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومتی کامیابیاں گنوا رہے تھے۔ غیر متوقع طور رونما ہونے والے واقعے کی نذر ہوگئی۔

اس موقع پر نشریاتی ادارے سی این این کی خاتون نامہ نگار کیٹلین کولنز نے ایپسٹین جنسی اسکینڈل سے متعلق دستاویزات اور متاثرین کو انصاف کی فراہمی سے متعلق سوالات اٹھائے۔

خاتون صحافی نے برملہ نشاندہی کی کہ ایپسٹین فائلز میں سامنے آنے والی معلومات کو صرف ڈیموکریٹس کے خلاف پیش کرنا درست نہیں کیونکہ ان دستاویزات میں ٹرمپ کے قریبی حلقے کے بعض افراد کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔

جواب میں ٹرمپ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ میں نے وہ ای میلز نہیں پڑھیں اور یہ کہ اگر اُن میں کوئی بڑی بات ہوتی تو بڑی بڑی سرخیاں بن جاتیں۔

جس پر صحافی کیٹلین کولنز نے کہا کہ ایپسٹین کے ہاتھوں متاثر ہونے والی خواتین اس بات پر ناخوش ہیں کہ آپ کے محکمہ انصاف نے دستاویز میں سے کئیوں کی شناخت چھپانے کے لیے انھیں سیاہ کر دیے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے اب ملک کو کسی اور چیز کی طرف بڑھ جانا چاہیے خاص طور پر جب میرے بارے میں کچھ نہیں نکلا۔

امریکی صدر نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ خاتون صحافی کیٹلین کولنز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ بدترین رپورٹر ہیں، میں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آپ سچ نہیں بول رہیں اور آپ کا ادارہ بے حد غیر دیانت دار ہے۔

جس پر خاتون صحافی کولنز نے جواب دیا کہ جناب صدر میں ایپسٹین جنسی اسکینڈل کے متاثرین کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہوں۔

تاہم صدر ٹرمپ نے سنی ان سنی کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا اور دوسرے رپورٹر کو سوال کرنے کا موقع دے دیا جس سے موضوع بدل گیا۔

بعد ازاں وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس مکالمے کی ویڈیو شیئر کی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ صدر نے رپورٹر کو سخت جواب دیا۔

یاد رہے کہ صدر ٹرمپ ماضی میں ایپسٹین کے ساتھ سماجی میل جول کا اعتراف کر چکے ہیں اور 2002 میں انہوں نے کہا تھا کہ ایپسٹین دلچسپ شخصیت ہیں اور خوبصورت خواتین کو پسند کرتا ہے۔

جیفری ایپسٹین نامی یہ شخص بعد ازاں جنسی جرائم کے الزامات میں گرفتار ہوا اور 2019 میں جیل میں مردہ پایا گیا تھا۔

ٹرمپ کی صحافیوں سے نوک جھونک کی طویل تاریخ

ٹرمپ کے دونوں ادوارِ صدارت میں میڈیا کے ساتھ تکرار ایک مستقل موضوع رہا ہے۔

2017 میں CNN کے رپورٹر جم ایکوسٹا کے ساتھ تند و تیز جملوں کا تبادلہ، جس کے بعد ان کی پریس پاس عارضی طور پر معطل کی گئی۔

اگلے ہی برس یعنی 2018 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خاتون رپورٹر کے سوال کو “بیہودہ” قرار دے کر پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ دی۔

اسی طرح 2020 میں کیٹلین کولنز ہی کے ساتھ ایک بریفنگ میں تلخ جملوں کے بعد ٹرمپ اچانک واک آؤٹ کر گئے تھے۔

علاوہ ازیں متعدد مواقع پر ٹرمپ میڈیا کو فیک نیوز کا مرکز اور عوام کا دشمن قرار دیتے رہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے حامیوں میں ان کا یہ جارحانہ انداز مقبول ضرور رہا ہے لیکن سنجیدہ حلقوں میں اسے آزادیٔ صحافت اور شفافیت کے لیے تشویشناک سمجھا جاتا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

 Feb 04, 2026 11:01 PM |
مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

 Feb 04, 2026 08:54 PM |
’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

 Feb 04, 2026 07:01 PM |

متعلقہ

Express News

جنسی اسکینڈل فائلز؛ ایپسٹین کو شلوار قمیص پسند آئی تھی؛ ای میل منظرعام پر

Express News

سیریل کلر ہاتھی نے ایک اور سیاح کو کچل دیا؛ قاتل جانور کا فیصلہ جمعے کو ہوگا

Express News

فلسطین کے حق میں مظاہرے؛ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی پر ایک ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ

Express News

بچوں کی نازیبا تصاویر؛ فرانس میں ایکس کے دفاتر پر چھاپہ؛ ایلون مسک طلب

Express News

ناروے؛ شہزادی کا غیر ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والا بیٹا زیادتی کیس میں گرفتار

Express News

اسرائیلی فوج میں پہلی بار ایک مسلم خاتون افسر کو عربی ترجمان مقرر کردیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو