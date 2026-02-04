صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا

ایوان صدر میں قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایووف کے اعزاز میں تقریب منعقعد ہوئی، وزیراعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے

وقاص احمد February 04, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پی آئی ڈی
اسلام آ باد:

صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان کے دورے پر موجود قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایووف کو نشان پاکستان سے نواز دیا۔

ایوان صدر میں صدر آمد پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایووف کا استقبال ہوا اور ان کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی جہاں صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نوازا، اس موقع پر وزیر اعظم شریف بھی موجود تھے۔

قبل ازیں صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایووف نے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات، علاقائی صورت حال اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف آگے بڑھانے کے لیے قازقستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔

صدر مملکت نے سیاسی، اقتصادی اور علاقائی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔

صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے تعلقات باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور علاقائی خوش حالی کے مشترکہ وژن پر مبنی ہیں۔

انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

صدر مملکت نے کہا کہ دوطرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے علاقائی روابط نہایت اہم ہیں۔

انہوں نے امن، مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا اور وسیع تر خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔

صدر آصف علی زرداری نے واضح کیا کہ علاقائی چیلنجز کا مقابلہ محاذ آرائی کے بجائے تعاون کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔

اس موقع پر قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایووف نے کہا کہ قازقستان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔

انہوں نے اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے فروغ، علاقائی روابط کے استحکام اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

 Feb 04, 2026 11:01 PM |
مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

 Feb 04, 2026 08:54 PM |
’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

 Feb 04, 2026 07:01 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

Express News

کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

Express News

جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اصل حکومت میں خیبرپختونخوا پسماندہ کیوں، وزیراعلیٰ سے طالبہ کا سوال

Express News

وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا، تفصیلی فیصلہ جاری

Express News

سوئی سدرن کا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو