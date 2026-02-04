کراچی:
گلستانِ جوہر منور چورنگی کے قریب سڑک پر مشتعل خاتون نے گاڑی پر پتھراؤ کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا اور اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ رنگ کی گاڑی میں سوار خواتین سفید رنگ کی گاڑی پر پتھراؤ کر رہی ہیں، جبکہ سیاہ رنگ کی گاڑی کے قریب تین خواتین موجود ہیں جو سفید کار کے ڈرائیور کو مغلظات بکتی رہیں۔
ویڈیو میں یہ منظر بھی سامنے آیا کہ جیسے ہی ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلا تو سیاہ کپڑوں میں ملبوس خاتون نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ اس ہی دوران سفید رنگ کی گاڑی میں سوار نے گاڑی سے نکل کر موبائل ویڈیو بنانا شروع کردی۔
اس ہی دوران مشتعل تینوں خواتین اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوگئیں۔ ایس ایچ او تھانہ گلستان جوہر نوید سومرو کے مطابق تاحال اس واقعے کے حوالے سے گلستانِ جوہر تھانے میں کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ تاہم ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور متاثرہ افراد سے رابطے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ وائرل ویڈیو نئی ہے یا پرانی، جبکہ واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔