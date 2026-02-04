ایرانی خواتین کے لیے خوشخبری؛ حکومت نے بڑا اعلان کردیا

نئے قانون سے خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت اور لائسنس لینے کا بھی اختیار مل گیا

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup
ایران میں خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت اور لائسنس دینے کا بل منظور

ایران میں ٹریفک قوانین میں واضح ترمیم کرکے کئی دہائیوں بعد خواتین کو باضابطہ طور پر موٹرسائیکل چلانے کی قانونی اجازت مل گئی.

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر کے نائب اوّل محمد رضا عارف نے ٹریفک کوڈ میں ترمیم پر دستخط کر دیے ہیں۔

جس کے بعد ایران میں خواتین کو موٹرسائیکل چلانے کی تربیت لینے، امتحان دینے اور باضابطہ لائسنس حاصل کرنے کا حق بھی مل گیا۔

یاد رہے کہ ایران میں باضابطہ پر خواتین کے موٹرسائیکل چلانے پر پابندی نہیں تھی مگر پولیس عملاً خواتین کو لائسنس ہی جاری نہیں کرتی تھی۔

اس قانونی ابہام کی وجہ سے خواتین موٹرسائیکل سوار حادثات میں قانونی تحفظ نہ ہونے کے باعث اپنی ذمہ داری ثابت نہیں کر پاتیں تھیں۔

اب نئی قرارداد کے تحت ٹریفک پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خواتین درخواست دہندگان کو عملی تربیت فراہم کرے، امتحانات منعقد کرے اور اہل امیدواروں کو موٹرسائیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرے۔

یاد رہے کہ ایران کا یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں اقتصادی اور معاشرتی احتجاجات نے حکومت پر دباؤ بڑھایا ہوا ہے۔ بعض ناقدین اسے اصلاحات کی جانب ایک چھوٹا قدم قرار دے رہے ہیں۔

​​​​​​
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |
روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

 Feb 04, 2026 11:08 PM |
مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

 Feb 04, 2026 08:54 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت، سیاست، مسلح جدوجہد؛ پرُخار راہوں میں مارے جانے والا سیف الاسلام قذافی کون تھا

Express News

آپ کبھی مسکراتی نہیں؛ ٹرمپ کی خاتون صحافی سے نوک جھونک کی ویڈیو وائرل

Express News

امریکا ایران کیساتھ مذاکرات کیلیے تیار ہوگیا؛ کڑی شرائط رکھ دیں

Express News

نمبر کیوں بلاک کیا؟ گرل فرینڈ نے لڑکے کے سینے میں چُھرا گھونپ کر قتل کردیا

Express News

اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے اعلیٰ کمانڈر بلال شہید

Express News

بھارت نے فلسطین کے حق میں اسٹیکرز لگانے والے برطانوی سیاحوں کو ملک بدر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو