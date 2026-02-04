پی ایس ایل11؛ فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا

پی سی بی کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر کل چھ پروپوزلز موصول ہوئے تھے

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔

پی ایس ایل حکام کے مطابق ملتان سلطانز کی فرنچائز کی نیلامی 9 فروری کو لاہور میں منعقد ہوگی۔ نیلامی کے عمل میں فرنچائز کی ملکیت کے حقوق حاصل کرنے کے لیے پانچ بڈرز حصہ لیں گے جن کا انتخاب پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی بڈ کمیٹی نے کیا ہے۔

پی سی بی کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر کل چھ پروپوزلز موصول ہوئے تھے۔ موصول ہونے والی درخواستوں کی تفصیلی اور شفاف جانچ پڑتال کے بعد پانچ بڈرز کو تکنیکی طور پر اہل قرار دیا گیا جو اب نیلامی کے مرحلے میں مقابلہ کریں گے۔

حکام کے مطابق نیلامی کا عمل مکمل طور پر شفاف رکھا جائے گا جبکہ اس نیلامی کے بعد ملتان سلطانز کی مستقبل کی ملکیت اور انتظامی سمت کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

 Feb 04, 2026 08:54 PM |
’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

 Feb 04, 2026 07:01 PM |
رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

 Feb 04, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ: سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو شکست کے بعد انگلینڈ فائل میں پہنچ گیا

Express News

ٹیسٹ کرکٹ میں اہم قانون تبدیل کر دیا گیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستانی کیوئسٹ پری کوارٹر فائنل میں ہمت ہار گئے

Express News

کھیل کے میدان میں پاکستان اور بھارت  ایک بار پھر ٹکرانے کو تیار

Express News

پاکستان میں فٹبال ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جدید تربیت کی ضرورت ہے: ہیڈ کوچ

Express News

پشاور زلمی نے بابر اعظم کو ریٹین اور صائم ایوب کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو