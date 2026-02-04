برطانیہ میں وائکنگز دور کی ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں مسخ شدہ لاشوں کی باقیات موجود ہیں۔
دریافت ہونے والی یہ قبر کھوپڑیوں، ٹانگوں اور پورے ڈھانچوں سے بھری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس میں ایک انتہائی قد آور شخص کی باقیات بھی ملی ہیں جس کی کھوپڑی میں سوراخ ہے۔
کیمبرج کے اطراف میں پائی جانے والی یہ باقیات کم و بیش 10 مختلف افراد کی ہیں، جن کو ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے انتہائی نایاب قرار دیا ہے۔
سالم اور مسخ شدہ باقیات سے بھری یہ قبر نویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہے۔
قبر سے چار مکمل ڈھانچے بھی پائے گئے لیکن پُر اسرار طور پر یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔