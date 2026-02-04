برطانیہ: مسخ شدہ لاشوں سے بھری قبر دریافت

کیمبرج کے اطراف میں پائی جانے والی یہ باقیات کم و بیش 10 مختلف افراد کی ہیں

February 04, 2026
برطانیہ میں وائکنگز دور کی ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں مسخ شدہ لاشوں کی باقیات موجود ہیں۔

دریافت ہونے والی یہ قبر کھوپڑیوں، ٹانگوں اور پورے ڈھانچوں سے بھری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس میں ایک انتہائی قد آور شخص کی باقیات بھی ملی ہیں جس کی کھوپڑی میں سوراخ ہے۔

کیمبرج کے اطراف میں پائی جانے والی یہ باقیات کم و بیش 10 مختلف افراد کی ہیں، جن کو ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے انتہائی نایاب قرار دیا ہے۔

سالم اور مسخ شدہ باقیات سے بھری یہ قبر نویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہے۔

قبر سے چار مکمل ڈھانچے بھی پائے گئے لیکن پُر اسرار طور پر یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔
