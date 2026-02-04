کراچی کنگز نے  انگلینڈ کےعالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو ٹیم کا حصہ بنالیا

کراچی کنگز نے انگلینڈ کےعالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو ڈائرکٹ سائننگ کے تحت ٹیم کا حصہ بنالیا۔
عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2019 اور عالمی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنامنٹ 2022 کے فاتح معین علی پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کا حصہ بن گئے، کراچی کنگز نے معین علی کو 6 کروڑ 44 لاکھ روپے میں سائن کیا۔
ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 11 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے معین علی پی ایس ایل2020 کا حصہ رہ چکے ہیں۔
واضح رہے کہ کراچی کنگز پہلے ہی اپنی چار ریٹننشنز کا اعلان کر چکا ہے،ان میں میں حسن علی (پلاٹینم)، عباس آفریدی (ڈائمنڈ)، خوشدل شاہ (گولڈ) اور سعد بیگ (ایمرجنگ) شامل ہیں۔