بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو فلم ’دھورندھر 2‘ میں ’’بڑے صاحب‘‘ کے کردار میں دیکھنے کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔
گزشتہ دنوں کچھ تصاویر آن لائن گردش کرنے لگیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ سلمان خان اس آنے والے سیکوئل میں خاص کردار ادا کریں گے، جس پر ان کے مداحوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔
بعض صارفین نے تو یہاں تک قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ ’’بڑے صاحب‘‘ شاید کسی طاقتور انڈر ورلڈ ڈان کا کردار ہو، جو مبینہ طور پر داؤد ابراہیم سے متاثر ہوسکتا ہے۔
تاہم تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب یہ وضاحت سامنے آگئی ہے کہ یہ تمام تصاویر مکمل طور پر اے آئی (مصنوعی ذہانت) سے تیار کی گئی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائرل ہونے والی تصاویر محض قیاس آرائیوں پر مبنی تھیں۔ ان کے ساتھ لگے ڈس کلیمر میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ جیو اسٹوڈیوز، بی 62 اسٹوڈیوز اور فلم کے ہدایت کار آدتیہ دھر نے سلمان خان کی اس پروجیکٹ میں شمولیت کی کوئی تصدیق نہیں کی۔
اس کے باوجود وائرل اسنیپ شاٹس کے کمنٹ سیکشن میں مداحوں کے تبصرے خوب توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، ’’اب آئے گا مزہ۔‘‘ دوسرے نے کہا، ’’وہ اس کردار پر راج کریں گے۔‘‘ جبکہ ایک اور مداح نے تبصرہ کیا، ’’یہ تو اے آئی ہے، لیکن اگر بھائی بڑے صاحب بن گئے تو باکس آفس کا کیا حال ہوگا، اندازہ ہی نہیں۔‘‘
’دھورندھر: دی ریونج‘ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 19 مارچ 2027 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ یہ فلم ہندی کے ساتھ ساتھ تیلگو، تمل، کنڑ اور ملیالم زبانوں میں بھی ریلیز کی جائے گی۔