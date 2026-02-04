’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

سلمان خان کو ’دھورندھر 2‘ میں ’’بڑے صاحب‘‘ کے کردار میں دیکھنے کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو فلم ’دھورندھر 2‘ میں ’’بڑے صاحب‘‘ کے کردار میں دیکھنے کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔

گزشتہ دنوں کچھ تصاویر آن لائن گردش کرنے لگیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ سلمان خان اس آنے والے سیکوئل میں خاص کردار ادا کریں گے، جس پر ان کے مداحوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔

بعض صارفین نے تو یہاں تک قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ ’’بڑے صاحب‘‘ شاید کسی طاقتور انڈر ورلڈ ڈان کا کردار ہو، جو مبینہ طور پر داؤد ابراہیم سے متاثر ہوسکتا ہے۔

تاہم تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب یہ وضاحت سامنے آگئی ہے کہ یہ تمام تصاویر مکمل طور پر اے آئی (مصنوعی ذہانت) سے تیار کی گئی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائرل ہونے والی تصاویر محض قیاس آرائیوں پر مبنی تھیں۔ ان کے ساتھ لگے ڈس کلیمر میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ جیو اسٹوڈیوز، بی 62 اسٹوڈیوز اور فلم کے ہدایت کار آدتیہ دھر نے سلمان خان کی اس پروجیکٹ میں شمولیت کی کوئی تصدیق نہیں کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس کے باوجود وائرل اسنیپ شاٹس کے کمنٹ سیکشن میں مداحوں کے تبصرے خوب توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، ’’اب آئے گا مزہ۔‘‘ دوسرے نے کہا، ’’وہ اس کردار پر راج کریں گے۔‘‘ جبکہ ایک اور مداح نے تبصرہ کیا، ’’یہ تو اے آئی ہے، لیکن اگر بھائی بڑے صاحب بن گئے تو باکس آفس کا کیا حال ہوگا، اندازہ ہی نہیں۔‘‘

’دھورندھر: دی ریونج‘ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 19 مارچ 2027 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ یہ فلم ہندی کے ساتھ ساتھ تیلگو، تمل، کنڑ اور ملیالم زبانوں میں بھی ریلیز کی جائے گی۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

 Feb 04, 2026 07:01 PM |
رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

 Feb 04, 2026 06:10 PM |
سنی دیول اور اکشے کھنہ کی 29 سال بعد ایک ساتھ پردے پر واپسی، کونسی فلم میں جلوہ گر ہوں گے؟

سنی دیول اور اکشے کھنہ کی 29 سال بعد ایک ساتھ پردے پر واپسی، کونسی فلم میں جلوہ گر ہوں گے؟

 Feb 04, 2026 02:18 PM |

متعلقہ

Express News

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

Express News

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

Express News

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

Express News

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

Express News

’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

Express News

نکاح خواں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اداکار عمر عالم نے دلچسپ واقعہ بتادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو