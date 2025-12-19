شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

شمالی وزیرستان:
خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کردیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک جبکہ پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 19 دسمبر کو ایک بزدلانہ اور سفاک دہشت گردی کی کارروائی میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج نے بویا کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ خوارج نے کیمپ کی بیرونی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی، تاہم ہر وقت تیار اور پرعزم جوانوں کے بروقت اور مؤثر ردعمل کے باعث ان کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ مایوسی کے عالم میں حملہ آوروں نے بارود سے لدی گاڑی کیمپ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں دیوار منہدم ہوگئی اور قریبی شہری انفرا اسٹرکچر بشمول ایک مسجد، کو شدید نقصان پہنچا۔
اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس وحشیانہ کارروائی میں گھروں کو نقصان پہنچنے کے علاوہ مقامی آبادی کے 15 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ غیرمتزلزل جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کا مؤثر اور درستی کے ساتھ مقابلہ کیا، جس کے باعث بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 4 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران وطن کے چار بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔
شہدا میں حوالدار محمد وقاص، نائیک خانویز، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت شامل ہیں، جنہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کی یہ گھناؤنی کارروائی افغانستان میں موجود خوارج کی منصوبہ بندی اور سرپرستی کا نتیجہ ہے، جو افغان طالبان کے ان دعوؤں کے بالکل برعکس ہے جن میں کہا جاتا ہے کہ افغان سرزمین سے ایسے دہشت گرد گروہ سرگرم نہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقا عامہ سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان عبوری افغان حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور خوارج کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔
بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور پاکستان اپنی خودمختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اپنے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خوارج، ان کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کے خلاف ہر ضروری اقدام کرے گا۔