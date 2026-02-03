سینیٹ؛ نجکاری کمیشن آرڈیننس میں مزید ترمیم، تحف مخبر و نگران کمیشن کے قیام کا بل منظور

سینیٹ کا اجلاس پریذائیڈنگ افسر آغا شاہ زیب درانی کی زیرِ صدارت ہوا

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
اسلام آباد:

سینیٹ نے نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 میں مزید ترمیم کا بل 2025 اور تحف مخبر و نگران کمیشن کے قیام کا بل 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیا۔

پریذائیڈنگ افسر آغا شاہ زیب درانی کی زیرِ صدارت سینیٹ اجلاس ہوا۔ دونوں بلز منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیے گئے۔

سینیٹ اجلاس شروع ہوا تو سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ آج وفقہ سوالات و جوابات ہیں لیکن کوئی وفاقی وزیر ہاؤس میں موجود نہیں ہے۔

سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کسی وفاقی وزیر کو معطل کر دیں، آج آپ چیئر کی نشست پر بیٹھے ہیں تو اختیارات کا استعمال کریں۔

سینیٹر طلحہٰ محمود کی جانب سے اجلاس وقت پر نا شروع ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اجلاس کب شروع ہونا ہے، اجلاس کو وقت پر شروع کروایا کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |
مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

 Feb 03, 2026 12:50 PM |
’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

Feb 03, 2026 12:09 PM |

متعلقہ

Express News

اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کا دورہ جی ایچ کیو،  فیلڈ مارشل سے ملاقات

Express News

لیبیا کے نائب کمانڈر اِن چیف کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، عسکری تعاون مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال

Express News

ملکی پیٹرولیم کمپنی نے 47 ارب کی لیوی چوری تسلیم کر لی

Express News

راؤ عبدالکریم آئی جی پنجاب تعینات، عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنانے کا فیصلہ

Express News

حافظ نعیم کے 14 فروری دھرنے پر شارع فیصل بند نہیں کرنے دیں گے سخت اقدامات ہوں گے، وزیراعلیٰ سندھ

Express News

عمران خان قومی یکجہتی کی علامت ہیں ان سے ملاقات کے بغیر یکجہتی کیسے آئے گی؟ بیرسٹر گوہر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو