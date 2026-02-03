کراچی: 2 روز قبل ساتھی کی فائرنگ سے شدید زخمی نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا

مقتول نوجوان اور اس کے قتل میں ملوث ساتھی پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ان  کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہے

اسٹاف رپورٹر February 03, 2026
facebook whatsup

شاہ لطیف ٹاؤن میں دوروز قبل فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا ، پولیس کے مطابق مقتول نوجوان کو اس کے ساتھی نے فائرنگ کرکے زخمی کیا تھا۔

زخمی نوجوان نےاسپتال پہنچ کرظاہر کیا تھا کہ اسے ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے زخمی کیا ہے، مقتول نوجوان اور اس کے قتل میں ملوث ساتھی پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ان  کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہے۔

رپورٹ کے مطابق اتوار کو شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے علاقے موسیٰ گوٹھ میں واقع نجی اسکول کے قریب فائرنگ کے واقعے میں  ایک نوجوان ٹانگ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا تھا جسے فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں شدید زخمی ہونے والا نوجوان 2 روز تک زیر علاج رہنے کے بعد منگل کو دوران علاج دم توڑ گیا۔

مقتول نوجوان کی شناخت حامد ولد نذر گل کے نام سے کی گئی ، مقتول عبداللہ گوٹھ کا رہائشی اور نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔

رابطہ کرنے پر شاہ لطیف پولیس نے بتایا کہ شدید زخمی نوجوان نے اسپتال پہنچ کرظاہر کیا تھا کہ اسے ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے زخمی کیا ہے۔

بعدازاں دوران تفتیش زخمی نوجوان نے انکشاف کیا کہ اسے اس کے ساتھی ثنا اللہ نے فائرنگ کرکے زخمی کیا۔

پولیس  کے مطابق  دوران علاج دم توڑ جانے والے نوجوان کا ویڈیو بیان بھی قلمبند کیا گیا تھا شاہ لطیف ٹاؤن پولیس کے مطابق مقتول نوجوان حامد اور اس کا ساتھی ثنا اللہ  ایک مقدمے میں پہلے بھی گرفتار ہوچکے ہیں۔

مقتول نوجوان اوراس کے ساتھی کے خلاف 5 نومبر 2025 کو شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں اغوا کی دفعہ  کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

انھوں نے بتایا کہ مقتول نوجوان کے قتل میں ملوث اس کا ساتھی ثنااللہ فرار ہے جس کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |
مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

 Feb 03, 2026 12:50 PM |
’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

Feb 03, 2026 12:09 PM |

متعلقہ

Express News

اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کا دورہ جی ایچ کیو،  فیلڈ مارشل سے ملاقات

Express News

لیبیا کے نائب کمانڈر اِن چیف کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، عسکری تعاون مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال

Express News

ملکی پیٹرولیم کمپنی نے 47 ارب کی لیوی چوری تسلیم کر لی

Express News

راؤ عبدالکریم آئی جی پنجاب تعینات، عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنانے کا فیصلہ

Express News

حافظ نعیم کے 14 فروری دھرنے پر شارع فیصل بند نہیں کرنے دیں گے سخت اقدامات ہوں گے، وزیراعلیٰ سندھ

Express News

عمران خان قومی یکجہتی کی علامت ہیں ان سے ملاقات کے بغیر یکجہتی کیسے آئے گی؟ بیرسٹر گوہر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو