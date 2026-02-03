بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی عالمی مذمت، بھارت کی مذموم سرپرستی بے نقاب

روس، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کی

ویب ڈیسک February 03, 2026
بلوچستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ امریکا، چین، روس، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک نے اس واقعہ کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔

امریکہ کی چارج ڈی افیئرز ناتالی بیکر نے کہا کہ امریکا نہ صرف بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے بلکہ پاکستان کی حفاظت اور امن کے لیے بھی اس کے ساتھ ہے۔

چین نے بھی دہشت گرد حملوں پر گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ چین دہشت گردی کی ہر شکل کی مخالفت کرتا ہے اور پاکستان کے امن، استحکام اور عوام کی حفاظت کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا۔

روس، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کی۔ برطانوی ہائی کمیشن نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کیا۔

دوسری جانب بھارتی میڈیا اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر واقعے کے فوراً بعد منظم اور گمراہ کن پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جس میں دہشت گردوں کو مظلوم دکھانے کی کوشش کی گئی۔

ماہرین کے مطابق یہ پروپیگنڈا بھارت کی دہشت گردی کے فروغ کے لیے جاری ڈس انفارمیشن اور نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ بھارتی پراکسی نیٹ ورک بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی فلاحی منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
