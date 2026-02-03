دانت صاف کرنا بظاہر بظاہر معمولی سا کام ہے، لیکن سری لنکا کے ایک شہری کےلیے یہ زندگی اور موت کی کشمکش بن گیا۔
63 سالہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم پریم لال باتھ روم میں برش کرتے ہوئے پھسل کر گرے تو اچانک ٹوتھ برش دو حصوں میں ٹوٹ گیا، جس کا اگلا حصہ سیدھا ان کے حلق میں جا پھنسا اور سانس رکنے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔
پریم لال کے مطابق وہ فوری طور پر قریبی نجی اور پھر سرکاری اسپتال پہنچے، مگر ابتدا میں ڈاکٹروں کو ٹوتھ برش کا ٹوٹا ہوا حصہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آئی۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کی حالت بگڑنے لگی، گلا بند ہونے لگا اور کھانسی کے ساتھ خون آنے لگا، جس کے بعد ایکسرے اور سی ٹی اسکین میں واضح ہوا کہ برش کا حصہ اندر ہی موجود ہے۔
بعد ازاں پریم لال کو گال شہر کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں کان، ناک اور گلے کے ماہرین کی نگرانی میں ایک پیچیدہ آپریشن کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق برش کا ٹکڑا حلق کو زخمی کرتے ہوئے ایک بڑی شریان کے قریب جا رکا تھا، جو انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد سرجری کامیاب رہی اور برش کا ٹکڑا نکال لیا گیا۔
تقریباً ایک ہفتہ زیرِ علاج رہنے کے بعد پریم لال گھر واپس آ گئے اور اب خود کو بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ سب کے لیے وارننگ ہے کہ روزمرہ کے معمولی کام بھی اگر لاپرواہی سے کیے جائیں تو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ ہر حال میں احتیاط کو ترجیح دیں، کیونکہ ایک لمحے کی لغزش پوری زندگی بدل سکتی ہے۔