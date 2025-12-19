آسٹریلیا؛ یہودیوں پر حملہ کرنے والے ساجد اکرم کا بھارت میں کیا تنازع چل رہا تھا؟

بانڈی بیچ پر حملہ کرکے ساجد اکرام اور اس کے بیٹے نے 15 افراد کو قتل اور 40 کو زخمی کردیا تھا

ویب ڈیسک December 19, 2025
سڈنی کے بانڈی بیچ پر حملہ کرنے والا ساجد اکرم چھ بار بھارت گیا تھا

آسٹریلیا کے سیاحتی علاقے بانڈی بیچ پر یہودیوں کی مذہبی تقریب پر حملہ کرنے والے بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم کا آبائی علاقے میں ایک تنازع چل رہا تھا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 14 دسمبر کو کیے گئے حملے میں بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم جوابی فائرنگ میں مارا گیا تھا اور اس کا بیٹا نوید اکرم شدید زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا۔

اس حملے کا مرکزی ملزم ساجد اکرم کے پاس نہ صرف بھارت کا پاسپورٹ تھا بلکہ وہ 6 بار سفر بھی سفر کر چکا تھا۔

بھارت کے ان اسفار میں سے ایک سفر اس نے اپنی والدہ کے انتقال کے ایک ماہ کیا تھا البتہ بقیہ تمام اسفار خاندانی جھگڑے کو نمٹانے کے لیے تھے۔

ساجد اکرم کے بھارت میں اپنے آبائی شہر حیدرآباد میں والدین کی جائیداد پر خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ تنازع پیدا ہوگیا تھا۔

ساجد اکرم کے لمبی جدوجہد کے بعد اس کے اپنے خاندان والوں سے جائیداد کے تنازعات تو حل ہو گئے تھے لیکن پھر اہل خانہ نے قطع تعلق کرلیا تھا۔

اسی تنازع کو حل کرنے کے لیے ساجد اکرم متعدد بار بھارت آیا تھا۔ اس کی پیدائش بھی بھارتی شہر حیدرآباد میں ہوئی تھی۔

وہ 1998 میں بھارت سے اعلیٰ ٹعلیم کے حصول کے لیے آسٹریلیا گیا تھا جہاں اس نے اطالوی خاتون سے شادی کی تھی جس سے بیٹا نوید اکرم تھا۔

دونوں باپ بیٹے کچھ عرصے سے داعش سے متاثر تھے اور آسٹریلیا میں انھیں نگرانی میں بھی رکھا گیا لیکن مستقبل کے لیے کوئی خطرہ نہ قرار دے کر نگرانی ہٹالی گئی تھی۔

حملے کے بعد ان کی کار سے داعش کا سیاہ جھنڈا بھی برآمد ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹے داعش کے رہنما ابو سیاف سے کافی متاثر تھے۔

 
