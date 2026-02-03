لاہور: کوریئر کمپنی کی دکان پر ڈکیتی کی ویڈیو سامنے آگئی

پولیس نے واردات میں ملوث ملزم کو اسلحہ اور مال مسروقہ سمیت گرفتار کرلیا

ویب ڈیسک February 03, 2026
لاہور:

اسلام پورہ پولیس نے کوریئر کمپنی پر ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کرکے مالِ مسروقہ اور اسلحہ برآمد کرلیا۔

پولیس کے مطابق ملزم نے چند روز قبل نجی کورئیر کمپنی کی دکان پر اسلحے کے زور پر واردات کی تھی، دوران واردات ملزم نے ہیلمٹ اور ماسک پہن رکھا تھا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد ملزم کی شناخت ممکن ہوئی جس کی مدد سے اسلام پورہ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حراست میں لیا گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، کاغذات، دو موبائل فونز، نقد رقم اور اسلحہ برآمد ہوا، ملزم کو مزید تفتیش کیلئے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کردیا گیا ہے۔

 
