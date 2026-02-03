قومی ٹیسٹ کرکٹر نے گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا

یہ ٹیزر ہر اس دل کی دھڑکن کے لیے خراج تحسین ہے جو کھیل کے ساتھ دھڑکتی ہے

اسپورٹس ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے معروف ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ اب گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا۔

تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹر فواد عالم نے پاکستان ٹیم کے لیے ورلڈ کپ گانا ’کرکٹ جنون‘ بنا لیا ہے جس کا ٹیزر اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ پر جاری کردیا۔

فواد عالم کے مطابق ’کرکٹ جنون بولے‘ ایک ایسا گانا ہے جو کرکٹ سے محبت کرنے والوں کے جذبے، جنون کو ظاہر کرتا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیزر ہر اس دل کی دھڑکن کے لیے خراج تحسین ہے جو کھیل کے ساتھ دھڑکتی ہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کیلئے بنایا جانے والا یہ گانا 5 فروری کو ریلیز ہوگا۔

واضح رہے کہ فواد عالم 19 ٹیسٹ میچز، 38 ون ڈے اور 24 ٹی ٹوئنٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرچکے ہیں، وہ 2009 میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ جیتنے والی پاکستان ٹیم کا بھی حصہ تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

 Feb 03, 2026 12:50 PM |
’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

Feb 03, 2026 12:09 PM |
نکاح خواں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اداکار عمر عالم نے دلچسپ واقعہ بتادیا

نکاح خواں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اداکار عمر عالم نے دلچسپ واقعہ بتادیا

Feb 03, 2026 11:59 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے بھارت میں ہونے والے اے وی سی والی بال نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستان کے محمد آصف اور رانا عرفان محمود پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کیلیے قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی

Express News

پاکستان سے میچ نہ ہونے پر بھارت کو 14000 کروڑ کا بہت بڑا نقصان ہوگا

Express News

پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر سینیئر بھارتی سیاستدان کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو