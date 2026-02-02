پاکستان کی نیشنل باڈی بلڈنگ چیمپین شپ کا انعقاد 13 مئی سے اسلام آباد میں ہوگا

وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا مشہود علی خان مہمان خصوصی ہوں گے

ذوالفقار بیگ February 02, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

کیپیٹل زون باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے نائب صدر خرم سعید  کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نیشنل باڈی بلڈنگ چیمپین شپ مسٹر پاکستان 2025–2026 کا انعقاد 13 مئی کو پاکستان اسپورٹس بورڈ کمپلیکس، جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں کیا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا مشہود علی خان مہمان خصوصی ہوں گے۔

 ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے، انہوں نے کہاکہ تاریخی ایونٹ کے انعقاد پر فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری سہیل انور اور ڈاکٹر نبیل  محمد فیاض الیاس نے اہم کردار ادا کیا ہے، کپیٹل زون کی ٹیم کی تشکیل کے حوالے سے تمام باڈی بلڈنگ ایتھلیٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ کیپیٹل زون باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے نائب صدر مصباح الدین سے 10 فروری تک رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن مکمل کر لیں۔

ٹیم کی سلیکشن کا باقاعدہ انعقاد 10 فروری کو مصباح الدین کے بی آر ایس جم، ویسٹرچ، راولپنڈی میں کیا جائے گا، منتخب ہونے والی ٹیم پاکستان نیشنل باڈی بلڈنگ چیمپین شپ میں مسٹر پاکستان کے مقابلے میں کیپیٹل زون کی نمائندگی کرے گی۔ اس سلیکشن میں راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، گوجر خان، اٹک، ایبٹ آباد، واہ، ٹیکسلا اور میرپور سمیت کیپیٹل زون سے تعلق رکھنے والے تمام اہل ایتھلیٹس شرکت کے مجاز ہوں گے۔

تمام کھلاڑی  دس فروری سے قبل جناب مصباح الدین سے رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں اور 10 فروری کو فائنل سلیکشن کے لیے بی آر ایس جم، ویسٹرچ روڈ، راولپنڈی میں بروقت اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |
کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

 Feb 02, 2026 12:18 PM |

متعلقہ

Express News

سیریز جیتنے پاکستان آئے تھے سوچیں گے کیا غلطیاں ہوئیں، آسٹریلوی کپتان کی پریس کانفرس

Express News

ورلڈ کپ کے لیے جارہے ہیں جو بورڈ کہے گا وہی کریں گے، سلمان علی آغا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان بھارت کیخلاف میچ کیوں نہیں کھیلے گا؟ وجوہات سامنے آ گئیں

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا آئی سی سی کو نئے راستے دکھانے لگا

Express News

غیر قانونی بولنگ ایکشن، آئی سی سی نے آل راؤنڈر پر پابندی عائد کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو