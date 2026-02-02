پاکستان ہاکی ٹیم کی آج آسٹریلیا روانگی ملتوی، تاحال آسٹریلوی ویزے جاری نہ ہوسکے

پاکستان ہاکی ٹیم کی اب پانچ فروری کی فلائٹ بکنگ کرائی گئی ہے

محمد یوسف انجم February 02, 2026
پاکستان ہاکی ٹیم کی آج آسٹریلیا روانگی ملتوی کردی گئی ہے،پرو ہاکی لیگ کے لیے ٹیم کی روانگی آج لاہور سے شیدول تھی۔

ذرائع کےمطابق قومی کھلاڑیوں کو تاحال آسٹریلوی ویزے جاری نہ ہوسکے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کی اب پانچ فروری کی فلائٹ بکنگ کرائی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق ٹیم روانگی کا پلان تبدیل ہونے کے بعد  لاہور آنے والے کھلاڑیوں کو راستے میں اطلاع دی گئی۔

 پی ایچ ایف حکام نے فلائٹ میں تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کیاہےکہ ایک دو دن میں ویزے مل جائیں گے، کھلاڑیوں کو گھروں پررہنے اور ٹریننگ کرنے کا شیڈول دے دیاگیاہے۔

 پروہاکی لیگ میں پاکستان کا سامنا آسٹریلیا اور جرمنی سےہوبارٹ میں ہونا ہے، یہ میچز دس فروری سے چودہ فروری تک طے ہیں۔
