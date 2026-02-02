لاس اینجلس میں ہونے والی 68 ویں گریمی ایوارڈز تقریب میں امریکی گلوکارہ بلی ایلش نے اپنے گانے ’’WILDFLOWER‘‘ کے لیے سونگ آف دی ایئر کا اعزاز حاصل کرلیا، تاہم ایوارڈ وصول کرتے وقت ان کی تقریر موسیقی سے زیادہ سیاسی مؤقف کے باعث خبروں کی زینت بن گئی۔
اپنے بھائی اور شریک مصنف فِنیاس او کونل کے ہمراہ اسٹیج پر آتے ہوئے بلی ایلش نے سب سے پہلے ریکارڈنگ اکیڈمی اور دیگر نامزد امیدواروں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ’’چوری کی گئی زمین پر کوئی بھی غیر قانونی نہیں ہوتا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں صحیح الفاظ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس ہال میں انہیں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مطابق لوگوں کو بولتے رہنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے اور احتجاج جاری رکھنا چاہیے کیونکہ عوام کی آواز واقعی اہم ہوتی ہے۔ اسی دوران انہوں نے امریکی امیگریشن ادارے ICE کے خلاف سخت جملہ بھی ادا کیا، جس پر حاضرین میں ملا جلا ردِعمل دیکھنے میں آیا۔
بلی ایلش اور فِنیاس او کونل اس سے پہلے بھی ICE اور موجودہ امریکی انتظامیہ پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں بلی نے اپنے انسٹاگرام پر امریکی شہری الیکس پریٹی کی موت سے متعلق پوسٹیں شیئر کیں، جو 24 جنوری کو ICE اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا۔ اسی ہفتے انہوں نے اپنی ایک تصویر کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا دوسرے مشہور افراد اس معاملے پر آواز اٹھائیں گے یا نہیں۔
انہوں نے فِنیاس کی ایک ویڈیو بھی انسٹاگرام اسٹوریز میں شیئر کی جس میں انہوں نے حکومت کے مؤقف پر تنقید کی۔ ویڈیو میں فِنیاس نے کہا کہ اکثر ایسے واقعات کو دوسرے آئینی حق کے نام پر درست ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر الیکس پریٹی کے کیس میں ان کے مطابق صورتحال مختلف تھی کیونکہ وہ زمین پر مار کھا رہا تھا اور اس نے ہتھیار نکالا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اس پر گولیاں چلائی گئیں۔
گزشتہ ماہ بھی بلی آئلش نے 2026 کا ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ICE اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو اغوا ہوتے دیکھ رہے ہیں، پرامن مظاہرین پر حملے ہو رہے ہیں، شہری حقوق کم کیے جا رہے ہیں، ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے بجائے وسائل فوسل فیولز پر لگائے جا رہے ہیں اور صحت و خوراک جیسی بنیادی سہولتیں امیروں تک محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ انتظامیہ کے لیے نہ ماحول کا تحفظ ترجیح ہے اور نہ ہی کمیونٹیز کا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں اور سڑکوں پر بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔
گریمی مقابلے میں بلی ایلش نے لیڈی گاگا، ڈوئچی، روزے اور برونو مارس، بیڈ بنی، کینڈرک لامر اور سبریینا کارپنٹر سمیت کئی بڑے ناموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔