صدر موبائل مارکیٹ کی عمارت میں ساتویں فلور پر آتشزدگی

کراچی:
صدر کی ایک موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی چار گاڑیاں نے آگ پر قابو پایا، پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال لیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق صدر میں واقع النجیبی موبائل مارکیٹ میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، آگ ساتویں فلور پر لگی، فائر بریگیڈ کی چار گاڑیاں اسے بجھانے میں مصروف رہیں۔
آگ کے سبب دونوں اطراف کے روڈ ٹریفک کے لیے بند کردیے گئے، متبادل راستے سے ٹریفک کو بمبینو چوک سے گرامر اسکول کی طرف اور گلزار چوک سے ایمپریس مارکیٹ کی طرف بھیجا گیا۔
فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے اسنارکل بھی منگوائی گئی، عمارت میں لوگ پھنسے ہوئے تھے جنہیں بحفاظت نکال لیا گای، آگ نے متعدد گاڑیوں کو بھی لپیٹ میں لیا۔
فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ریسکیو 1122 کی جانب سے عمارت میں اینٹری کرلی گئی،
مزید سرچنگ جاری ہے۔