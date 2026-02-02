پاکستان کا بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، شاہد آفریدی نے فیصلے کو افسوس ناک قرار دے دیا

یہ افسوسناک ہے، تاہم اس معاملے پر اپنی حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں

قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کا بھارت کے خلاف شیڈول 15 فروری کے میچ کے بائیکاٹ پر ردعمل سامنے آگیا۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے ایکس پر اپنے بیان میں پاکستان کا بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میچ نہ کھیلنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے آئے ہیں کہ کرکٹ وہ دروازے کھول سکتی ہے جو سیاست بند کر دیتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گا، تاہم اس معاملے پر اپنی حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات قومی مفادات کے پیش نظر مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔

انہوں نے اس موقع پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) پر بھی زور دیا کہ وہ اس نازک صورتحال میں قیادت کا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی کے لیے یہ لمحۂ امتحان ہے کہ وہ محض بیانات کے بجائے عملی فیصلوں کے ذریعے ثابت کرے کہ وہ تمام رکن ممالک کے لیے غیر جانبدار، خودمختار اور منصفانہ ادارہ ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ عالمی کرکٹ کو سیاست سے بالاتر رکھنا آئی سی سی کی ذمہ داری ہے تاکہ کھیل کا فروغ اور شفافیت برقرار رہ سکے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل بنگلا دیش نے آئی سی سی سے درخواست کی تھی کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارت میں شیڈول تمام میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں تاہم آئی سی سی نے میچز منتقل کرنے کی بجائے اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔

اس فیصلے کے بعد گزشتہ روز پاکستان نے بنگلا دیش سے اظہار یکجہتی کی خاطر ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ تو کیا لیکن بھارت کے خلاف شیڈول 15 فروری کے میچ کا بائیکاٹ کر دیا۔
