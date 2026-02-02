پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

آئی سی سی کو پاکستان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے: سنیل گواسکر

ویب ڈیسک February 02, 2026
حکومتِ پاکستان کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کے بعد سابق بھارتی کپتان سنیل گواسکر بھی پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں دینے لگ گئے۔

بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل گواسکر کا کہنا تھا کہ آئی سی سی کو پاکستان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو سکے۔

سنیل گواسکر کا کہنا تھا کہ اگر آخری لمحے میں ایسے فیصلے ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیا جاتا تو کچھ اور بات تھی۔

انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے آئی سی سی کیا کرے گا لیکن اس کو مداخلت کرتے ہوئے کچھ اقدام کرنے چاہیئں۔

انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف کھیلنے سے انکار پر آئی سی سی ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

متعلقہ

