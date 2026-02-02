فٹ ہونے کے باوجود رونالڈو سعودی النصر ٹیم سے باہر کیوں؟ پسِ پردہ کہانی سامنے آگئی

سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو آئندہ لیگ میچ میں نظر نہیں آئیں گے

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup
رونالڈو کرسٹیانو اگلے اہم میچ میں سعودی فٹبال کلب النصر کا حصہ نہیں ہوں گے

سعودی فٹبال کلب النصر کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو آئندہ لیگ میچ میں الریاض کے خلاف میدان میں نظر نہیں آئیں گے حالانکہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں۔

اس بات کا انکشاف معروف فٹبال صحافی فابریزیو رومانو نے کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ رونالڈو کی عدم شرکت کا تعلق نہ تو انجری اور نہ ہی فٹنس مینجمنٹ سے ہے۔

پرتگالی اور برازیلین میڈیا رپورٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ رونالڈو النصر کی ٹرانسفر پالیسی اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی سے ناخوش ہیں۔

ایسی اطلاعات ہیں کہ رونالڈو سمجھتے ہیں، حریف کلب الہلال کو زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے جبکہ النصر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق الہلال اپنی اسکواڈ کو مزید طاقتور بنانے کے قریب ہے اور کریم بینزیما کی ممکنہ آمد کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔

ترک صحافی یاغیز سبنجی اوغلو نے بتایا کہ رونالڈو اس ممکنہ ٹرانسفر کے بھی مخالف ہیں اور اسے مسابقتی توازن کے خلاف سمجھتے ہیں۔

دوسری جانب بینزیما خود اپنے موجودہ کلب الاتحاد کے ساتھ معاہدے میں توسیع کے مالی معاملات پر اختلافات کے باعث میچز سے دور ہیں، جبکہ الہلال، الاتحاد اور لیگ حکام کے درمیان بات چیت جاری ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ النصر کے پاس پہلے ہی مضبوط اسکواڈ موجود ہے جس میں ساديو مانے، کنگزلی کومان، سیمیکان، انیگو، ژاؤ فیلکس جیسے نام شامل ہیں جبکہ کوچ جارج جیزس لیگ ٹائٹل جیتنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔

اس کے باوجود رپورٹس بتاتی ہیں کہ رونالڈو چاہتے ہیں کہ کلب کو مزید تقویت دی جائے تاکہ وہ لیگ ٹائٹل کی دوڑ میں واضح برتری حاصل کر سکیں۔

الریاض کے خلاف میچ النصر کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ فتح کی صورت میں وہ پوائنٹس ٹیبل پر الہلال کے برابر آ سکتے ہیں جبکہ اسی شام الہلال کو الاہلی جیسے مضبوط حریف کا سامنا ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ماہرہ خان کا رقص؛ ویڈیو وائرل

عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ماہرہ خان کا رقص؛ ویڈیو وائرل

Feb 02, 2026 11:58 PM |
گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

 Feb 02, 2026 10:42 PM |
خوشیوں کی ڈبل ڈوز! بھارتی سپر اسٹار جڑواں بچوں کے باپ بن گئے

خوشیوں کی ڈبل ڈوز! بھارتی سپر اسٹار جڑواں بچوں کے باپ بن گئے

Feb 03, 2026 12:21 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے بھارت میں ہونے والے اے وی سی والی بال نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستان کے محمد آصف اور رانا عرفان محمود پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کیلیے قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی

Express News

پاکستان سے میچ نہ ہونے پر بھارت کو 14000 کروڑ کا بہت بڑا نقصان ہوگا

Express News

پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر سینیئر بھارتی سیاستدان کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو