فٹ ہونے کے باوجود رونالڈو سعودی النصر ٹیم سے باہر کیوں؟ پسِ پردہ کہانی سامنے آگئی

سعودی فٹبال کلب النصر کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو آئندہ لیگ میچ میں الریاض کے خلاف میدان میں نظر نہیں آئیں گے حالانکہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں۔
اس بات کا انکشاف معروف فٹبال صحافی فابریزیو رومانو نے کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ رونالڈو کی عدم شرکت کا تعلق نہ تو انجری اور نہ ہی فٹنس مینجمنٹ سے ہے۔
پرتگالی اور برازیلین میڈیا رپورٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ رونالڈو النصر کی ٹرانسفر پالیسی اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی سے ناخوش ہیں۔
ایسی اطلاعات ہیں کہ رونالڈو سمجھتے ہیں، حریف کلب الہلال کو زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے جبکہ النصر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق الہلال اپنی اسکواڈ کو مزید طاقتور بنانے کے قریب ہے اور کریم بینزیما کی ممکنہ آمد کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔
ترک صحافی یاغیز سبنجی اوغلو نے بتایا کہ رونالڈو اس ممکنہ ٹرانسفر کے بھی مخالف ہیں اور اسے مسابقتی توازن کے خلاف سمجھتے ہیں۔
دوسری جانب بینزیما خود اپنے موجودہ کلب الاتحاد کے ساتھ معاہدے میں توسیع کے مالی معاملات پر اختلافات کے باعث میچز سے دور ہیں، جبکہ الہلال، الاتحاد اور لیگ حکام کے درمیان بات چیت جاری ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ النصر کے پاس پہلے ہی مضبوط اسکواڈ موجود ہے جس میں ساديو مانے، کنگزلی کومان، سیمیکان، انیگو، ژاؤ فیلکس جیسے نام شامل ہیں جبکہ کوچ جارج جیزس لیگ ٹائٹل جیتنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔
اس کے باوجود رپورٹس بتاتی ہیں کہ رونالڈو چاہتے ہیں کہ کلب کو مزید تقویت دی جائے تاکہ وہ لیگ ٹائٹل کی دوڑ میں واضح برتری حاصل کر سکیں۔
الریاض کے خلاف میچ النصر کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ فتح کی صورت میں وہ پوائنٹس ٹیبل پر الہلال کے برابر آ سکتے ہیں جبکہ اسی شام الہلال کو الاہلی جیسے مضبوط حریف کا سامنا ہے۔