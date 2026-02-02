کوٹری، مسافر وین ٹرالر سے ٹکرا گئی، بچی اور خاتون سمیت تین افراد جاں بحق

حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، پولیس

ویب ڈیسک February 02, 2026
کوٹری:

کراچی–حیدرآباد موٹروے پر کوٹری کے قریب تیز رفتار مسافر وین آگے چلنے والے ٹرالر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک بچی اور خاتون سمیت تین افراد جاں بحق جبکہ پانچ افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں وین ڈرائیور 35 سالہ عمران علی، 45 سالہ زرمین قریشی اور 5 سالہ بچی آریشہ قریشی شامل ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا خاندان شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ٹنڈوآدم سے کراچی جا رہا تھا کہ راستے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔

پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، تاہم ٹرالر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔
