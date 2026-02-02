کراچی، کیماڑی میں پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والا ملزم دوران علاج دم توڑ گیا

کراچی:
شہر قائد میں کیماڑی کے تھانہ پاک کالونی کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتار ہونے والا ملزم دم توڑ گیا۔
پولیس حکام کے مطابق واقعہ پرانا گولیمار کے قریب پیش آیا جہاں پولیس اور ملزم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
ایس ایس پی کیماڑی امجد احمد شیخ نے بتایا کہ ہلاک ملزم سے ایک پستول اور زمان ٹاؤن سے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔
پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت امیر اللہ عرف میرو کے نام سے کرلی گئی ہے جبکہ اس کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔
ایس ایس پی کے مطابق ہلاک ملزم پر ڈکیتی، چوری، غیرقانونی اسلحہ رکھنے اور پولیس پر فائرنگ کے متعدد مقدمات درج تھے اور وہ پولیس کو ڈکیتی کے ایک مقدمے میں مطلوب بھی تھا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقابلے کے بعد ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔