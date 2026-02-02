کراچی، کورنگی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان جاں بحق

کراچی:
شہر قائد کے علاقے کورنگی کراسنگ انڈس اسپتال کے قریب پیش آنے والے خوفناک ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان جاں بحق ہوگئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا۔
ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا، جبکہ دوسرا نوجوان شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانِ علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
چھیپا کے رضا کاروں نے جاں بحق نوجوان کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی۔
ریسکیو حکام کے مطابق متوفی موٹر سائیکل پر سوار تھا، جس کی فوری شناخت ممکن نہ ہوسکی، تاہم اس کی عمر تقریباً 25 برس بتائی جاتی ہے۔
چھیپا حکام کے مطابق دوسرے متوفی کی عمر تقریباً 24 برس تھی۔ دونوں نوجوان ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے اور ان کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا، تاہم واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔