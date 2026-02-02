سندھ پبلک سروس کمیشن نے مشترکہ مقابلہ جاتی امتحان 2023 کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا

کراچی:
سندھ پبلک سروس کمیشن (ایس پی ایس سی) نے مشترکہ مقابلہ جاتی امتحان (سی سی ای) 2023 کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت صوبائی محکموں کی گریڈ 17 اور گریڈ 16 کی مختلف آسامیوں کے لیے 152 امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی گئی ہے۔
کمیشن کے اعلامیے کے مطابق پرووینشل مینجمنٹ سروس (پی ایم ایس) گریڈ 17 کے لیے 31 جبکہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس (ڈی ایس پی) کے لیے 30 امیدواروں کے ناموں کی سفارش کی گئی ہے۔
اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گریڈ 17 کے لیے ایک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کے لیے دو اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ بلدیات کے لیے 46 امیدوار منتخب کیے گئے ہیں۔
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز گریڈ 17 کے لیے 5 امیدواروں کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ گریڈ 16 کی اسامیوں میں مختیارکار کے لیے 30، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے لیے ایک اور لیبر آفیسر کے لیے 6 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔
کمیشن کے مطابق خواتین امیدواروں میں سے پرووینشل مینجمنٹ سروس کے لیے 7 جبکہ ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے لیے ایک، ایک خاتون امیدوار کے ناموں کی سفارش کی گئی ہے۔
ایس پی ایس سی کے مطابق سی سی ای 2023 کے پہلے مرحلے میں اگست 2024 میں اسکریننگ ٹیسٹ منعقد کیے گئے، جن میں 14 ہزار 588 امیدوار شریک ہوئے، جن میں سے 2 ہزار 32 کامیاب قرار پائے۔
بعد ازاں اپریل 2025 میں ہونے والے تحریری امتحانات میں مجموعی طور پر 597 امیدوار کامیاب ہوئے۔
تحریری امتحان میں کامیاب امیدواروں کے انٹرویوز اکتوبر 2025 سے شروع ہو کر رواں سال جنوری تک جاری رہے۔
انٹرویوز کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد حتمی نتائج جاری کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو تقرری کی سفارشات ارسال کر دی گئی ہیں۔
کمیشن کا کہنا ہے کہ نتائج کی تیاری میں مرد، خواتین، شہری و دیہی کوٹہ سمیت سندھ میں رائج تمام آئینی تقاضوں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔