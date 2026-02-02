اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کا دورہ جی ایچ کیو،  فیلڈ مارشل سے ملاقات

امن و استحکام اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لئے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا

ویب ڈیسک February 02, 2026
اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید المغیدی نے چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں امن و استحکام اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لئے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں ہونیوالی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی و انتہاپسندی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا، دونوں فریقین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لئے باہمی تعاون، انٹیلی جنس شیئرنگ اور رکن ممالک کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔

 فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلامی دنیا میں اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد رکن ممالک کے مابین مربوط اور مؤثر انسدادِ دہشت گردی اقدامات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

میجر جنرل محمد بن سعید المغیدی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عزم کی تعریف کی، اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کا وفد 2 تا 6 فروری پاکستان کے دورے پر ہے اور وفد نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں تربیتی پروگرام میں شرکت کرے گا۔
