عمران خان اور بشری بی بی کے میڈیکل کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ بشری بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا زاتی معالجین سے ٹیسٹ کرایا جائے

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup

عمران خان اور بشری بی بی کے میڈیکل کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کرلی گئی۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ بشری بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا زاتی معالجین سے ٹیسٹ کرایا جائے، پمز میں آنکھوں کے معائنہ پروسیجر کی میڈیکل رپورٹ فراہم کی جائے۔

بشری بی بی اور بانی چیئرمین کے میڈیکل کے لیے 3 زاتی معالجین کے نام پیش کیے گئے اور کہا گیا کہ عمران خان کا علاج معالجہ میں زاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی لازم قرار دی جائے۔

وکیل صفائی  نے کہا کہ جیل مینوئل مطابق کسی بھی مریض ملزم کا میڈیکل پروسیجر ضرورت ہوتو فیملی کو آگاہ کرنا لازم ہے۔

عدالت نے بشری بی بی اور بانی کے میڈیکل ٹیسٹ درخواست سماعت کیلئے منظور کی، کل منگل سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ سے کمنٹس مانگے گئے ہیں۔

وکیل صفائی نے کہا کہ زاتی معالج موجودگی بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا پروسیجر کو تسلیم نہیں کریں گے، علیمہ خان کے بنک اکاؤنٹ شناختی کارڈ پاسپورٹ بحال نا ہوا تو توہین عدالت درخواست دینگے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |
کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

 Feb 02, 2026 12:18 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سے ملاقات کی طے

Express News

لاہور؛ بچے کا مین ہول میں گرنے کا ایک اور واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آگئی

Express News

امن و امان کو خطرہ، 180 افراد کے نام 3 ایم پی او فہرست میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری

Express News

پنجاب میں 4 روزہ چھٹیاں، وزیراعلیٰ مریم نواز کا عوام کو اہم پیغام

Express News

امیرجماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان

Express News

بےضابطگییوں اور نیلامی میں ہیرپھیر  کی محکموں کو خود تحقیقات کرنے کا اختیار دے دیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو