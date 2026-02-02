پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارت کے سینیر سیاستدان کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ سے بائیکاٹ ویک اپ کال ہونا چاہیے۔
ششی تھرور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بنگلا دیش کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلا دیشی کرکٹر مستفیض الرحمٰن کو کولکتہ کی ٹیم سے نکالنا نہیں چاہیے تھا، یہ فیصلہ کھیل کے اصولوں کے خلاف اور افسوسناک ہے۔
کانگریس رہنما نے مزید کہا کہ کھیل کو سیاست کی نظر سے دیکھنا ایک منفی اور نقصان دہ عمل ہے، جس سے نہ صرف کھیل بلکہ شائقین بھی متاثر ہوتے ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان نے قومی ٹیم کو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دے دی ہے، تاہم بھارت کے خلاف 15 فروری کو شیڈول میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔