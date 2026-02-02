پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر سینیئر بھارتی سیاستدان کا ردعمل سامنے آگیا

پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ سے بائیکاٹ ویک اپ کال ہونا چاہیے، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارت کے سینیر سیاستدان کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔

 کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ سے بائیکاٹ ویک اپ کال ہونا چاہیے۔

ششی تھرور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بنگلا دیش کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلا دیشی کرکٹر مستفیض الرحمٰن کو کولکتہ کی ٹیم سے نکالنا نہیں چاہیے تھا، یہ فیصلہ کھیل کے اصولوں کے خلاف اور افسوسناک ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

Express News

پاکستان کا بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، شاہد آفریدی نے فیصلے کو افسوس ناک قرار دے دیا

کانگریس رہنما نے مزید کہا کہ کھیل کو سیاست کی نظر سے دیکھنا ایک منفی اور نقصان دہ عمل ہے، جس سے نہ صرف کھیل بلکہ شائقین بھی متاثر ہوتے ہیں۔

واضح رہے کہ پاکستان نے قومی ٹیم کو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دے دی ہے، تاہم بھارت کے خلاف 15 فروری کو شیڈول میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

 Feb 02, 2026 05:08 PM |
معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

سیریز جیتنے پاکستان آئے تھے سوچیں گے کیا غلطیاں ہوئیں، آسٹریلوی کپتان کی پریس کانفرس

Express News

ورلڈ کپ کے لیے جارہے ہیں جو بورڈ کہے گا وہی کریں گے، سلمان علی آغا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان بھارت کیخلاف میچ کیوں نہیں کھیلے گا؟ وجوہات سامنے آ گئیں

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا آئی سی سی کو نئے راستے دکھانے لگا

Express News

غیر قانونی بولنگ ایکشن، آئی سی سی نے آل راؤنڈر پر پابندی عائد کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو